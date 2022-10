Pa si oglejte odnos med bratom in sestro, katerih poslanstvo je vsakodnevno nabiranje kilometrov, oploma grandlandom in astro. Njun odnos je nenavaden, verjetno tudi zato, ker je brat mlajši, sestra pa starejša. Med njima je velika razlika v letih (grandland je tedaj še s priponko X prodajno pot začel leta 2017, astra pa že pred 31 leti), je pa res, da sta se oba nedavno odločila za obisk pri plastičnem kirurgu in ta ju je občutno pomladil. Zato ne čudi, da kar kipita od samozavesti. Podobna sta si, a seveda ne na prvi pogled, ko se zdi, kot da sploh nista sorodnika. Grandland je visok, mišičast in s kakšnim kilogramom preveč, astra pa z manekenskimi merami in oblinami na pravem mestu. Kupca, ki na avto gleda zgolj s čustvi, bo očarala v trenutku.

A ko pogledamo prednjo masko z lučmi, takoj ugotovimo, da ju nekaj vendarle druži. To nekaj je v našem primeru predvsem pogonski sklop. Tako športni terenec kot kombilimuzina sta namreč stavila na 1,2-litrski bencinski trivaljnik, katerega iskrivi konjički komajda čakajo, da jih poženemo v dir. 130 jih je in tvorijo kar veliko čredo. Da je vožnja lahko zelo udobna in manj stresna, skrbita 8-stopenjski samodejni menjalnik, ki svoje delo obvlada, kot je Roger Federer igranje tenisa, in radarski tempomat, ki že od hitrosti 0 kilometrov na uro v skladu z voznikovimi željami in nastavitvami sam pospešuje, zavira in ohranja varnostno razdaljo. Navadili smo se, da ga uporabljamo tako v mestu, ko vozimo počasi, kot tudi na avtocesti, ko je hitrost občutno višja. Kako zelo višja? Tehnični podatki razkrivajo, da grandland zmore hitrost 196 km/h, astra pa 210 km/h, kar prevedeno pomeni, da ste lahko hitri. Kaj hitri, zelo hitri. Bomo pa tokrat, ker nismo zapeljali na kakšno nemško avtocesto, morali odgovornim verjeti na besedo, da ti hitrosti dejansko zmoreta. Načeloma bi morala biti varčna, a žal nista. Res je, da imamo težko nogo, toda oddaljili smo se preveč od tovarniško navedenih podatkov povprečne porabe po merilnem ciklu WLTP, ki velja za kredibilnega. Grandland nam je tako namesto 6,6 popil 8,3 litra bencina, astra namesto 5,7 litra 7,5. Še dobro, da sta posodi za gorivo dokaj zajetni (53:52 l), tako da sta dosega kolikor toliko uporabnih 640 (grandland) in 690 (astra) kilometrov. Želeli bi si seveda več. Pa še nekaj ju druži, medosna razdalja 2,67 metra. Ta razkriva, da sta razvita na enaki platformi, a so jo razvojniki malce prilagodili glede na potencialne potrebe kupcev. Ker so v športnem terencu poudarjeni udobje, visok položaj sedenja in prostornost, je grandland tako daljši (4,48:4,37 m) in tudi prostornejši v prtljažniku (514:422 l), razlika je tudi na zadnji klopi, kjer pri 17 centimetrov nižji astri hitro zmanjka prostora za glavo odraslega potnika. Pri grandlandu veseli tudi, da je prtljažnik globok, zajetnim vratom pa streže elektrika.

Ultimate so poimenovali njuno opremo, kar prevedeno pomeni ultimativno, končno oziroma v našem primeru najboljše iz sveta udobja in varnosti. Aktivni tempomat in samodejni menjalnik smo že omenili. Kaj pa barvni zaslon na dotik? Imata ga, pa še uporabno kamero zraven. In dvopodročno klimatsko napravo? Prav tako. Digitalni zvočni sistem? Med poslušanjem tudi zunaj Slovenije vas ne bo pustil ne cedilu. Podobno kot tudi parkirni pomočnik (beri: senzorji) v kombinaciji z že omenjeno kamero ne. Bonbončkov s seznama serijske opreme je še zelo veliko, z dodatne prav tako. Sliši se drago, mar ne! Je in ni, bi lahko zapisali ob 39.560 evrih za grandlanda in 33.190 evrih za astro. In kateri je po našem mnenju boljši? Meni so bolj kot kombilimuzine blizu športni terenci. In še nekaj v razmislek: grandland je (tedaj še s priponko X) na trčenjih EuroNCAP za varnost potnikov leta 2017 prejel pet zvezdic, astra letos presenetljivo zvezdico manj. Več pa v sklepu.

P.S. Kot brat in sestra sta se odtujila in nista več velika prijatelja, ker grandland astri vse bolj odžira kupce …

Vzporedni test Opel astra 1,2 AT8 ultimate in opel grandland 1,2 AT8 ultimate

