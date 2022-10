Kot je še ocenil v izjavi, ima dobre možnosti, da konservativcem prinese novo zmago na splošnih volitvah leta 2024, a se bo zdaj umaknil v interesu enotnosti stranke.

Po četrtkovem odstopu britanske premierke Liz Truss tako najresnejši kandidat za prevzem položaja vodje konservativne stranke in s tem premierskega stolčka ostaja nekdanji finančni minister Rishi Sunak. Po podatkih BBC naj bi zbral podporo že več kot 140 poslancev, za kandidaturo je potrebnih sto glasov torijskih poslancev.

Sunak je ob današnji objavi kandidature na Twitterju poudaril, da želi državo pripeljati skozi krizo z "integriteto in profesionalnostjo". Med možnimi kandidati je še nekdanja obrambna ministrica Penny Mordaunt, ki pa naj bi po podatkih BBC zbrala 24 glasov podpore. Kandidati morajo sto glasov podpore zbrati do ponedeljka do 14. ure po londonskem času.