Četrto mesto je osvojil župan Kočevja Vladimir Prebilič, ki je osvojil 10,65 odstotka glasov. Kar lep delež glasov, vendar je bilo tudi Prebiliču jasno, da resnih možnosti nima, zato se je že pred prvimi oddanimi glasovi odločil, da bo zopet kandidiral za župana Kočevja, kjer je tudi dobil večino svojih glasov na predsedniških volitvah. V volilnem okraju Kočevje je dobil kar 67 odstotkov glasov. To verjetno pomeni, da je bolj ali manj jasno, kdo bo zmagal na županskih volitvah v Kočevju.

Eno večjih presenečenj je pripravila Sabina Senčar, ki je dobila skoraj 6 odstotkov. Stranka Resnica, ki jo je podprla, je na državnozborskih volitvah dobila manj kot 3 odstotke. Sabina Senčar je tako prehitela kandidata, ki sta ju predlagali parlamentarni stranki Levica in NSi. Podatka o tem, koga bodo v stranki podprli v drugem krogu, ni želela podati.

Dosegli manj kot pred šestimi meseci

Kandidat NSi Janez Cigler Kralj je prepričal 4,34 odstotka volilcev. Pred šestimi meseci je NSi dobila skoraj sedem odstotkov. Kljub temu so vsi po vrsti zatrjevali, da so v štabu NSi zadovoljni z rezultatom in da se je Cigler Kralj med kampanjo dobro odrezal.

Podoben padec priljubljenosti so doživeli v Levici, kjer so volilcem ponudili Miho Kordiša. Njegovo ime je obkrožilo samo 2,81 odstotka prisotnih volilcev. Tudi pri Levici so bili v prvih izjavah zadovoljni, čeprav so aprila na parlamentarnih volitvah dobili 4,46 odstotka glasov volilcev. Eden izmed Kordiševih ciljev je bil po njegovih besedah predsedniškemu mestu vrniti težo, ki mu pripada. Ocenil je, da je bila kampanja pred njegovim vstopom dolgočasna in oropana vsebine. Miha Kordiš je o podpori v drugem krogu povedal, da vsekakor ne bodo podprli Anžeta Logarja.