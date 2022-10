Precej boljšo predstavo so košarkarji Cedevite Olimpije prikazali na sobotni tekmi 4. kroga lige ABA proti Budućnosti kot nekaj dni prej v Romuniji proti Cluju v evropskem pokalu. Ne glede na to pa je izkupiček enak. Ljubljančani so celotno tekmo držali korak z nasprotnikom, v zaključku pa jim je zmanjkalo osredotočenosti in nekaj malega športne sreče, da bi presenetili Budućnost na njenem parketu. Trener Jurica Golemac je kljub neuspehu lahko prikimal dejstvu, da se igralci po težkem obdobju s poškodbami in okužbami s koronavirusom energetsko dvigujejo, zdaj pa nestrpno čaka, da bodo temu sledili še boljši rezultati. Za popolno podobo letošnje Olimpije pa bo še treba nekoliko počakati, saj sta nosilca Karlo Marković in Zoran Dragić še vedno odsotna zaradi poškodb, znova pa je manjkal tudi Lovro Gnjidić.

Z Yogijem Ferrellom, ki je tekmo proti Cluju zaradi okužbe s koronavirusom izpustil, je bila podoba Olimpija drugačna kot v Romuniji. A se Ljubljančanom znova ni odprlo pri metu za tri točke, ki je eno glavno orožij zmajev v letošnji sezoni. Gostje so sicer uspeli umiriti začetni nalet moštva iz Črne gore in nato v drugem polčasu uresničili zadani načrt, da tekmo pripeljejo v izenačeno končnico in v njej iščejo priložnost za presenečenje. Potem ko je Josh Adams zadel težak met za tri točke iz kota in je na drugi strani atraktivno blokiral poizkus Traea Bella-Haynesa, je očitno začutil, da je vroč. Tako je morda prehitro vnovič metal za tri za izenačenje in zgrešil, a je po drugi strani prišel do neoviranega poizkusa. Budućnost je s košem Bella-Haynesa ušla na pet in tekma je bila odločena.

»Pri pripravi na tekmo smo poudarili, da se moramo fizično enakovredno postaviti po robu nasprotniku in biti čvrsti. Bila so obdobja, ko smo bili dobri v obrambi in razvili hitro igro, s čimer smo Budućnosti povzročali težave. A na koncu nas je uspeha stalo pomanjkanje rotacije in energije, ob tem pa tudi številne nerazumljivo izgubljene žoge in dovoljeni trije ali štirje skoki v napadu nasprotnika v ključnih trenutkih,« je ocenil Jurica Golemac, ki ga z igralci že v sredo čaka nov izjemno zahteven preizkus, ko bo v Stožicah v evropskem pokalu gostoval eden od favoritov tekmovanja Joventut. Proti španskemu moštvu bo trener Olimpije lahko računal že na boljšega Yogija Ferrella. »Po šestih dneh v postelji se nam je pridružil v Podgorici. Tudi brez pravega treninga in energije je z njim na parketu vse drugače, saj dobimo na pretoku žoge v napadu in agresivnosti v obrambi.«

Pri Olimpiji je bil z 20 točkami najboljši strelec Josh Adams, ki je ob tem zbral še po pet asistenc in skokov. »Prišli smo do priložnosti za zmago, a v ključnih trenutkih zgrešili nekaj pomembnih metov. To je trenutno naša hiba, saj si pripravimo odprte mete, ki pa jih ne zadevamo. Znova pa so nas ranili skoki v napadu nasprotnika. Enostavno si je Budućnost zmage želela bolj od nas. Stopiti moramo skupaj kot ekipa in čim hitreje priti do tega, da lahko na visoki ravni igramo vseh 40 minut.« Po neuspehu je bil poklapan tudi Marko Jeremić. »Resnično težak poraz. Po slabi tekmi proti Cluju smo reagirali in bili čvrsti v obrambi, a smo padli na malenkostih. Kakšna nepotrebno izgubljena žoga in skok v napadu nasprotnika, pa je poraz tu. Na tem ter na komunikaciji na parketu moramo delati, da se bodo izenačene končnice v prihodnosti odvile v našo korist. «

Liga ABA, druge tekme 4. kroga: MZT – S. Centar 92:79 (Caffey 22; Tasić in Jackson po 17), Mega – Cibona 93:100 (Grbović 17; Bundović 28, Mesiček ni igral), Split – Igokea 68:77 (Shorter 18; Ray 27), Borac – Zadar sinoči, ponedeljek ob 18. uri: C. zvezda – FMP, ob 21. uri: Mornar – Partizan.