Ugotovitev, o kateri teče beseda, je torej jasna – z avtomobilskimi razstavami, kakršne smo poznali še pred manj kot desetletjem, je nepreklicno konec, veliko vprašanje pa je, ali se bodo obdržale tudi v spremenjenih oblikah. Dokaz je prinesel prav včeraj končani velikan med svetovnimi avtomobilskimi saloni, pariški, ki praznuje že zares častitljivih 124 let od prve izvedbe. Ali bolje: padli velikan. Bil je prvi pariški po letu 2018 in sploh edini preostali večji na stari celini v tem letu, saj ženevskega prestavljajo in odpovedujejo iz leta v leto, letos pa so še posebej pohiteli in že pred časom odpovedali tistega za leto 2023, ki ga bodo zdaj pod svojim imenom organizirali v drugi polovici omenjenega leta v – Katarju. Zaradi vsega naštetega bi pričakovali, da bo letošnji pariški salon minil v blišču in s celo vrsto novosti vseh možnih znamk, lačnih ponovnih predstavitev na velikem evropskem odru, a se je zgodilo ravno obratno. Lahko bi sicer uporabili izraz, da je bil bleda senca samega sebe, a bi bilo to v resnici precejšnja žalitev – za bledo senco.

Če je pred tokratnim predzadnji pariški salon (2016) trajal 16 dni in so ga v želji po čim večjem obisku raztegnili čez tri konce tedna, zadnji pa 11 dni in čez dva vikenda, je bil tokratni namreč odprt od torka do nedelje. In če je včasih veljalo, da na takšnem salonu enostavno moraš biti ali pa ne obstajaš, bi tokrat denimo približno trikrat dlje časa naštevali znamke, ki jih v Parizu ni bilo, kot tiste, ki so bile. Če smo včasih temu salonu zlahka namenili dve časopisni strani prvi teden za serijske novosti in še dve teden kasneje za koncepte ter so specializirane revije napolnile po polovice izdaj, tokrat ni domala ničesar tako zelo novega, da bi ljubitelji avtomobilov zastrigli z ušesi, če pa je, smo za vse slišali in jih videli že (mnogo) prej. In še bi se našlo če-jev.

Pravzaprav se je salon spremenil v domačega, francoskega (prisotni so Renault, Alpine, Peugeot, DS, medtem ko celo od domačih znamk manjka sloviti Citroën), ki mu vsaj malce mednarodnega pridiha dajejo nekatere kitajske znamke, ki prodirajo na evropski trg (na primer BYD), tu so še Jeep in Tesla ter Dacia in MG, potem pa je širše znanih znamk že konec. Žalostno, a tudi to je zgolj še ena »nova normalnost«.