Bo izredna revizija v Ini naplavila nove nepravilnosti?

Po kriminalistični preiskavi zaradi spornih poslov s plinom, vrednih več kot milijardo kun, in po zamenjavi celotne uprave so v hrvaški naftni družbi za izredno revizijo angažirali mednarodno revizijsko hišo KPMG. Zaradi Ine je pred dnevi v hrvaškem saboru med poslanci prišlo celo do prerivanja.