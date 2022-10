V nogometu pot do uspeha vodi prek tehničnega znanja, upoštevanja taktičnih napotkov trenerja in pa fizične pripravljenosti. A kot se zdi, nogometašem Maribora v tem trenutku manjka vse našteto in morebiti še kaj. V letošnji sezoni je namreč sopomenka njihovih nastopov neuspeh. Nič drugačna ni bila zgodba v 14. krogu, na gostovanju Domžal. Čeprav je bil Ljudski vrt zaradi kazni disciplinskega voznika prazen, pa nihče ni pričakoval, da bodo serijski državni prvaki poraženi. In ne samo poraženi, tudi nadigrani. Kaj se dogaja z Mariborom, pa je tudi po porazu z 0:3 vprašanje, katerega odgovor bi čim prej radi izvedeli vsi, ki za ta mariborski klub stiskajo pesti.

Ko na domači zelenici dobiš tri gole in ne daš niti enega, mora biti nekaj močno narobe. To dokazuje tudi uvrstitev na lestvici, na kateri vijoličasti zasedajo skromno šesto mesto, za vodilno Olimpijo pa zaostajajo že neverjetnih 17 točk. Domžale so bile nasprotnik po meri, da prekinejo niz dveh zaporednih porazov, a je prišlo še do tretjega. Tudi zato, ker sta bila zaradi dveh rumenih kartonov na začetku drugega polčasa izključena Gregor Sikošek in Rok Kronaveter, je pa res, da tudi, ko se je še igralo enajst proti enajstim, so bili gostje boljši in vodili z 1:0. Bleda igra v Ljudskem vrtu postaja stalnica, letos je Maribor doma osvojil vsega pet točk in doživel že štiri poraze. »Zakaj moštvu domači teren povzroča takšne preglavice, mi kljub vsem spoznanjem ne uspe razvozlati. Namesto motiva bi lahko pomenilo igranje pred domačimi navijači dodatno breme, a ker tokrat gledalcev ni bilo prisotnih, to ne drži. Seveda se je tekma zavoljo dveh izključitev razpletla drugače od pričakovanj. V drugem polčasu smo načrtovali drugačno postavitev, a so šle zadeve v drugo smer. Sem pa nezadovoljen z agresivnostjo, tekom, odločnostjo v dvobojih in še marsičem,« odgovorov na vsa vprašanja ni našel trener Maribora Damir Krznar. Zanimivo, da je Maribor moštvo z največ rumenimi in rdečimi kartoni. A to ni edina težava, se zaveda Krznar: »Predaleč smo od vrat. Ko pridemo bližje, pa to počnemo s premajhnim številom igralcev. Ker se nam to dogaja v nizu, se bo treba odzvati. Videli bomo, ali s spremembo postavitve ali pa z drugačnim izborom igralcev. Tokrat smo morali poseči po določenih kadrovskih rešitvah, a namena nismo dosegli.« Kot skrajno možnost je omenil tudi finančno kaznovanje in reševanje nastalih razmer znotraj klubskih sten. »Zagotovo nas čaka nekaj bolečih rezov. Nedvomno gre za krizni trenutek, krizne razmere in krizne odločitve, ki niso prijetne.«

Povsem drugačno razpoloženje je bilo v taboru Domžal, kjer je strateg Simon Rožman žarel od navdušenja. Prav tako ob spoznanju, da so Domžale sedaj pete na lestvici, pred Mariborom. »Presrečni smo! Fantastična zmaga za našo mlado ekipo, saj je tekmo začelo sedem nogometašev letnik 2000 ali celo mlajših. Veseli smo treh točk, sem pa bil tekom dvoboja zelo nervozen, saj vemo, kaj se nam je dogajalo v preteklosti. Nisem želel, da se ponovijo napake s prejšnjih tekem, ampak ko potegnemo črto, gre za povsem zasluženo zmago,« je povedal zadovoljni Simon Rožman, ki je na klopi Domžal presegel mejo 200 točk (na 122 tekmah). In če je glavni sodnik David Šmajc Mariborčanom pokazal pet rumenih in dva rdeča kartona, so se Domžalčani odzvali s tremi goli. »Izključitvi sta zagotovo vplivali na potek tekme. V preteklosti smo ob podobnih situacijah stvari spustili iz rok. Bili smo nespametni, a smo bili tokrat pametni. Vesel sem za fante, ki pridno trenirajo. Kar nekajkrat se nam rezultatsko ni izšlo, vendar sam verjamem v pošteno delo in posledično uspeh. Imamo svojo zgodbo. Priložnost dajemo našim mladcem in jih ob tem poskušamo razvijati. Rezultat je seveda pomemben. Na marsikateri tekmi smo si zaslužili več, toda kljub temu nadaljujemo mirno. Sezona bo še dolga in zanimiva,« je še dodal Rožman. Naslednji tekmec Domžal bo že v petek Gorica, Maribor bo v soboto gostoval v Celju.

Vodilni Olimpiji le ena točka

Lahko delo, so bili mnogi mnenja pred gostovanjem Olimpije v Novi Gorici, a se je na koncu izteklo drugače. Ljubljančani so imeli pričakovano terensko pobudo, a mreže Uroša Likarja jim ni uspelo zatresti. Tolažijo se lahko le s pogledom na lestvico, na kateri so še vedno trdno na prvem mestu. »Gorica je odigrala dobro tekmo. Mi smo imeli pobudo, si ustvarili priložnosti, a nismo zadeli. Zaslužili bi si zmago,« je bil prepričan Olimpijin branilec Aljaž Krefl. Obramba je opravila dobro delo, Matevž Vidovšek tako znova ni dobil gola. Njegov niz nepremaganosti traja že 810 minut. Lepo priložnost za gol je imel v 48. minuti Timi Max Elšnik, ki pa je z osmih metrov zgrešil vrata pri strelu z glavo. Blizu zadetku je bila v 74. minuti tudi Gorica, a je Jošt Urbančič zadel le zunanji del ljubljanske mreže. »Za nami je težka tekma, v kateri je Olimpija imela večjo posest žoge. Za nas je tudi ena točka velika. Postajamo vse bolj samozavestni, v slačilnici se čuti pozitivna energija,« je tekmo ocenil branilec Nejc Mevlja. Gorica bo v prihodnjem krogu v petek gostovala v Domžalah, Olimpija pa bo dva dni pozneje gostila Koper.

Aluminij na vrhu druge lige V 13. krogu druge slovenske nogometne lige je prišlo do spremembe na vrhu lestvice. Aluminij je namreč visoko ugnal Bilje (4:0), Krka pa je izgubila na gostovanju pri Iliriji (2:0), tako da je moštvo iz Kidričevega osamljeno na vrhu. Če bi Novomeščani zmagali, bi se spet povzpeli na vrh lestvice. Do pomembnih treh točk je prišlo Grosuplje, ki pa je še vedno prikovano na zadnje mesto, ki vodi v tretjo ligo. Izidi: Aluminij – Vilje 4:0, Grosuplje – Dob 2:0, Rogaška – Primorje 1:1, Rudar – Krško 1:0, Nafta – Dekani 1:1, Triglav – Beltinci 2:1, Ilirija – Krka 2:0, Fužinar – Bistrica 1:1, vrstni red: Aluminij 29, Rogaška 28, Krka 27, Ilirija 23, Nafta 21, Bistrica 19, Beltinci 18, Rudar in Bilje po 16, Triglav 14, Fužinar, Primorje in Dob po 13, Krško 12, Dekani 11, Grosuplje 9.