Uresničile so se napovedi večine poznavalcev Kitajske, da bo 69-letni Xi Jinping z 20. kongresa Komunistične partije, ki se je po enem tednu povzdigovanja uspehov partije končal v nedeljo, izšel še močnejši. A nihče ni pričakoval, da bo svojo veliko moč dovolil tako eksplicitno pokazati pred očmi javnosti, ko je dal v soboto precej nasilno iz kongresne dvorane odpeljati 79-letnega Hu Jintaa, ki je pred njim, v letih 2002–2012, vodil partijo in Kitajsko.

Državni mediji so nato »pojasnili«, da se Hu ni dobro počutil. Menda pa je bil na kongresu trn v peti Xiju predvsem zato, ker je imel podporo mladih komunistov. Ti so naklonjeni Huju predvsem zato, ker je povsem drugače kot Xi toleranten do drugačnih idej od svojih in ker je v času svojega vladanja dovolil, da so bile v stalnem odboru politbiroja, ki dejansko vodi Kitajsko, predstavljene vse pomembne frakcije.

Okoli sebe zbral same lojaliste

Xijev avtokratizem se kaže tudi v tem, da so novi člani sedemčlanskega stalnega odbora samo tisti, ki so ga doslej v frakcijskih bojih zvesto podpirali. Sicer člane formalno izvoli 205-članski centralni komite, a o tem, kdo bo med njimi, je imel očitno zadnjo besedo Xi.

Med člani stalnega odbora, ki jih je Xi v nedeljo slovesno pripeljal v kongresno dvorano kot nove voditelje Kitajske, tako ni več 67-letnega Li Keqianga, ki tudi ne bo več premier, in pa 67-letnega Wang Yanga, ki je zaslužen za precej liberalno politiko in gospodarsko blagostanje v južni provinci Guandong ob Hongkongu. Premier Li je sicer veljal za člana Hujeve frakcije.

Med člani stalnega sveta bo 63-letni Li Qiang, ki je kot generalni sekretar partije v Šanghaju ob posamičnih pojavitvah okužb s covidom vsiljeval izjemno nepriljubljene ukrepe zaprtja. Mnogi so zmotno mislili, da si ga Xi ne bo upal nagraditi. A očitno je za Xija pomembna predvsem lojalnost, Li pa bo celo novi premier.

Gospodarstvo ni Xijeva prioriteta

Na družbenih omrežjih se Kitajci sprašujejo: »Kako je lahko Li Qiang premier, ko pa je povsem odpovedal v času zaprtja Šanghaja?« Takrat je namreč deset milijonov prebivalcev ostalo brez hrane, premier pa sprejema predvsem gospodarske ukrepe. Sploh je v Šanghaju, enem najbogatejših delov Kitajske, Li s svojimi ukrepi zaprtja močno škodil gospodarstvu. Tudi zaradi neizkušenosti Lija glede delovanja kitajske vlade, saj je bil oblastnik samo v provinci, je Xi z njegovim imenovanjem za premierja znova pokazal, da velika gospodarska rast, ki je doslej dajala legitimnost partijski oblasti, ni njegova prioriteta. A gospodarstvo je v čedalje večjih težavah, zlasti zato, ker je počil nepremičninski balon in je okoli 50 gradbenih podjetij pred stečajem, z njimi pa so v težavah tudi banke, ki so jim posojale denar, pa številni posamezniki, saj so Kitajci večinoma vlagali v nakup stanovanj.

Na tretjem mestu, torej za Xijem in Lijem, je član novega stalnega odbora 65-letni Zhao Leji, v partiji odgovoren za boj proti korupciji. Skratka, odstranjeval je Xijeve nasprotnike v imenu boja proti korupciji.

Četrti po rangu je v novem stalnem odboru 67-letni Wang Huning, ki je v partiji odgovoren za ideologijo. Velja za glavnega Xijevega svetovalca. Morda tudi pod njegovim vplivom v zadnjih letih Xi krepi represivno državo v škodo civilne družbe in deloma tržnega gospodarstva. Xi, Wang in Zhao so bili doslej že v stalnem odboru, Li Qiang in še trije tesni Xijevi sodelavci pa so novi člani.

*** Čestitki Xiju za izvolitev in tretji mandat sta že v nedeljo poslala voditelja Rusije Vladimir Putin in Severne Koreje Kim Jong Un.