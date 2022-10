Zlato perilo

»Če je to kriza, upajmo, da bo dolgo trajala,« se je na koncu krajšega pisma uredništvu pošalil naš stalni bralec Janez iz Šaleške doline. V zapisu je omenil bivšo Janševo kuharico Ano Roš, ki v svojih trgovinah po Ljubljani prodaja kruh in druge pekovske izdelke za komaj verjetne cene, za suho zlato, pa ima vseeno vse prodano. Njegov drugi odziv je bil na cene restavracij in gostiln po Ljubljani, ki jo je obiskal prejšnji teden. Zrezka pod 30 evrov skoraj ni dobiti, a so gostilne vseeno polne. Še bolj ga je začudila vest z začetka tedna, ko so trije neznanci pristopili do oškodovanca ter ga prisilili, da si sleče vrednejše kose oblačil in jim jih preda. Ukradli so mu za 2700 evrov oblačil. »Kaj je imel ta oškodovanec oblečeno? Je imel zlato spodnje perilo?« se čudi naš bralec, ki kot upokojenec dobi manj kot tisoč evrov na mesec.