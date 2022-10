»Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, dragi Pankrti, vse najboljše za te!« je bilo na zahodni tribuni dvorane Hale Tivoli mogoče slišati glasno prepevanje že dobre pol ure pred začetkom koncerta. Zbrana množica vseh generacij je v petek zvečer nestrpno pričakovala, da na oder prikorakajo glasbene legende Peter Lovšin, Bore Kramberger, Slavc Colnarič, Bogo Pretnar in Marc Kavaš. Skupina je Halo Tivoli v času svojega umetniškega ustvarjanja že večkrat razprodala, nazadnje ob praznovanju 30-letnice delovanja skupine leta 2007.

»Junaki drugega razreda smo spet tukaj, hvala za takšen sprejem,« je Pero Lovšin, frontmen in ustanovitelj skupine, ob vriskih in ploskanju odprl jubilejni koncert. Predstavitev ni potrebna. Njihov skoraj kultni status vrhovne punk skupine v zgodovini slovenske glasbe je po nekaj manj kot polovici stoletja glasbenega udejstvovanja samoumeven. Ob koncu sedemdesetih let prejšnjega tisočletja je bilo pisanje družbenokritičnih besedil manj zaželeno kot danes. Če mlajši oboževalci skupine, torej tisti, ki dotičnega sistema nismo doživeli drugače kot v zgodbah, vprašamo koga starejšega od petdeset let, nam bo v veliki meri odgovoril, da je bilo čudno. In pogumno. In legendarno. Tako kot pesem Za železno zaveso, ena najbolj priljubljenih izvedb albuma Državni ljubimci, ki smo jo z veseljem pričakovali.

Danes pa ne igrajo več toliko za upor, temveč za »žur«. To je za Dnevnik povedal soustanovitelj Pankrtov Gregor Tomc, ki pravi tudi, da je jubilejni koncert zabava za tisoče ljudi, ki se na to odzivajo. In odziv je bil. Že po nekaj komadih so se v prvih vrstah parterja pojavili zametki tradicionalnega zaletavanja in premetavanja. Po zraku so leteli plastični kozarci s pivom, nad glavami je tu in tam zaplapolala jugoslovanska zastava. Člani skupine so navdušenje ves čas spodbujali. Lovšin, s sončnimi očali in klobukom, je ves čas vzdrževal še kako pomemben stik z občinstvom. Na odru je plesal in skakal po zvočnikih. Za mnoge udeležence so se gotovo ponovili trenutki s prvega koncerta v telovadnici Gimnazije Moste konec sedemdesetih let prejšnjega tisočletja.

Prvo ploščo z naslovom Dolgcajt so Pankrti izdali leta 1980. Uspešnice s te plošče, Anarhist, Lublana je bolana in Totalna revolucija, so med zidovi Hale Tivoli odmevale tudi v petek. Od ustanovitve pa do uradnega razhoda benda veljajo za vodilno glasbeno skupino na punkrockovski sceni, ne samo doma, temveč tudi drugod. Po priljubljenosti in relevantnosti so stali ob boku takratnim največjim rock skupinam. Po razhodu so se ponovno zbrali in leta 2007 odšli na turnejo po državah nekdanje Jugoslavije. Na turneji se jim je takrat pridružil Ivan Krall iz skupine Patti Smith. Nato leta 2010 pa leta 2016 z izdajo albuma po 30 letih. Ob tem je nemogoče pozabiti na jubilejni koncert ob 40. obletnici v razprodani Areni Stožice, kjer se jim je na odru pridružil baskitarist skupine Sex Pistols Glen Matlock.

Tudi petkov koncert ni minil brez udeležbe posebnih gostov, med drugim skupine Električni orgazam. Prvi del koncertne izkušnje je bil glasbeni hudournik, v katerem so Pankrti igrali skladbo za skladbo brez premora. Nato se jim je na odru pridružil Davor Gobac, frontmen legendarne skupine Psihomodo pop. S Perom sta skupaj odpela Totalno revolucijo, nato pa se je vzdušje ob ritmih uspešnice Ja volim samo sebe začelo bližati vrhuncu. Nekaj obiskovalcev koncerta je svoje navdušenje izrazilo celo tako, da so v dvorani prižgali zeleno navijaško baklo. Kasneje se je Pankrtom na odru ob pesmi Janez, kranjski Janez pridružil tudi Grega Skočir, frontmen skupine Big Foot Mama, ki je občinstvo še dodatno podžgal.

Ob izvedbi skladbe Osmi dan, uspešnice albuma Pesmi sprave in enega največjih hitov, se je večer prevesil v finalni del. V tistem trenutku je v parterju že zavladala evforija, na tribunah pa prav tako skoraj nihče ni več sedel. Glavno mesto večera pa je nesporno zasedla »himna« Bandiera Rossa, s katero je vzdušje na koncertu doseglo vrhunec. V zraku so bili roke in kozarci, potem pa so na oder prišli Niet kot presenečenje in večer zaključili v svojem stilu.