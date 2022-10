Nepreslišano: Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve

Policija so ljudje, raznoliki, tako kot je družba. Ta institucija je bila skoraj 30 let moj drugi dom, kjer sem skupaj s sodelavci in sodelavkami gradila različne projekte, značilne za sodobne policije, policije prihodnosti. Hudo pa mi je bilo opazovati, kako je nekdanje vodstvo policije v dveh letih vse to obrnilo na glavo. Policijo so instrumentalizirali in imeli ponižujoč odnos do ljudi. Policistom so v roke porinili vodni top, češ da je humanejši od pendreka. Nisem verjela, da bom kdaj doživela take temne čase, mislila sem, da je to na današnji civilizacijski točki stvar preteklosti. Žal ne. Zato – odsotnost demokracije mora sprožiti akcijo ljudi, da postaviš udobje na stran in greš pomagat.