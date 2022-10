Agroslavija in masturbacija

Mimo bežijo podobe pokrajin. Gremo v Sarajevo, praznovat. I. ima »okrogli rojstni dan«, ni pomembno, koliko let, to se za dame ne pove, a naredila je toliko za povezovanje teh kultur, da se je ne sme zavrniti. Tu smo še mi trije, med običajnimi osumljenci – gospa J. J. F., gospod M. L. in moja malenkost. Pot je dolga in ni. Od Kopra do Sarajeva je 670 kilometrov, a nikoli ne traja manj kot osem ur. Ko greste južno, tudi policisti niso več tako neprijetni, a če je še lepo vreme, indijansko oziroma babje poletje, kaj hočeš boljšega. Gremo na jug.