moje vprašanje, ki sem vam ga poslal že 26. 9. 2022, sicer dan pred prvo oddajo »RTV danes in jutri«, ste objavili šele v četrti oddaji dne 18. 10. 2022, pa še to in po sliki sodeč očitno »pod pritiskom« mojega članka, ki je bil objavljen v Dnevniku 12. 10. 2022. Za objavo se vam sicer zahvaljujem, a ste pri tem, upam da nenamerno, v nadaljevanju spregledali bistveni del mojega vprašanja: »Se vam ne zdi, da bi enkrat za vselej lahko nehali z obujanjem te naše preteklosti, ki nam ni v čast in ki nas večino državljanov Slovenije, še posebej mladi rod, niti slučajno ne zanima več.« Tega seveda niste in tudi ne boste objavili.

Od začetka (1. 7. 2014) do danes (27. 9. 2022) je bilo v nekaj več kot osmih letih (oziroma 99 mesecih) objavljenih 219 oddaj Pričevalci (s približno toliko posamezniki) ali v povprečju vsaj dve na mesec – največ in skoraj ena na teden pa v prvih treh letih (2014–2016). Zanimivo bi bilo, da bi tudi za to oddajo objavili, tako kot ste nazadnje za Studio City, kakšna je starostna struktura njenih gledalcev in predvsem, kakšna je bila v zadnjem letu 2022 primerjalna gledanost ene in druge oddaje – Studio City 10 oddaj in Pričevalci 14 oddaj. Glede na vse, kar se dogaja na naši nacionalki, ne verjamem, da ste takšno objektivno in verodostojno raziskavo sploh pripravljeni objaviti. Bi pa bila edini pravilni način izbora, katera izmed teh oddaj je (bila) za nas TV-gledalce bolj zanimiva in ali je prav, da ste Studio City ukinili, s pričevalci pa še kar nadaljujete.

Po hitrem pregledu vseh pričevalcev naše polpretekle zgodovine lahko ugotovimo, da gre izključno za ljudi, ki so imeli takšne ali drugačne slabe izkušnje s preteklo socialistično (komunistično) oblastjo, NOB, partizani … Drugo stran s cerkvijo (SKC) na čelu pa avtor oddaje ne omenja, kot da je bilo tu v času druge svetovne vojne vse prav in idealno, brez krivic ter grozodejstev belogardistov in domobrancev. Če že zagovarjate uravnoteženost, potem bi pač na enak način morali prikazati tudi vsaj kakšno od teh oddaj. Če se motim, mi prosim dokažite. Sem pa prepričan, da je bil Studio City glede tega vse kaj drugega kot Pričevalci, pa ste ga ukinili.

Upam, da se bo glede upravičenosti in primernosti prikazovanja ene ali druge oddaje opredelila tudi varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV SLO, predvsem pa novi programski svet, ali kakorkoli se bo ta že imenoval. Moje osebno mnenje – po skoraj 80-ih letih imamo takšnih oddaj, kot so Pričevalci, dovolj! V Sloveniji in svetu je mnogo več problemov, ki bi jih morali obravnavati.

Andrej Šušterič, Proseniško