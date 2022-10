To je bilo prav smešno tudi zaradi tega, ker je ukrajinsko-ruska vojna trajala že od 2014 naprej, ko so Rusi vojaško okupirali in si prisvojili preko noči avtonomno republiko Krim in razglasili regiji Doneck in Lugansk za neodvisni republiki, kjer se je streljalo in umiralo osem let, preden je dokončno zaropotalo z vso silino vojaškega stroja.

Ta ukrajinska vojna je nastala v režiji Američanov, ki so s figo v žepu obljubili Rusiji po razpadu Varšavskega pakta leta 1991, da se Nato ne bo širil na vzhod proti Rusiji in da ne bo povzročal napetosti in konfliktov. Dejansko pa Američani, ki so edini gospodarji Nata in Evrope ter polovice sveta, svoj vojaški, politični in gospodarski imperij pospešeno širijo po Evropi proti Rusiji zadnjih 30 let s ciljem slabitve Rusije ter vse Evrope. Evropa je vojaško okupirana s strani Američanov in Evropejci smo dobesedno ameriški suženj, da nas lahko brezpogojno uporabljajo za vojno proti Rusiji na vse načine. Samo vprašanje časa je, kdaj bodo natovske enote (z Američani ali brez) vkorakale v Ukrajino kot mirovniki ali kot napadalci in spopadi z rusko vojsko bodo neizogibni, samo zaradi tega, ker so Američani gospodarji Evrope, v tej vojni pa umirajo Evropejci, Slovani. Američani so začutili trenutno Putinovo in rusko šibkost, zato ne bodo popustili. Ameriški cilj je zrušitev Putina in njegovega režima ter podreditev Rusije. In mi Slovenci se udinjamo Američanom s pošiljanjem v Ukrajino naših pušk, oklepnih transporterjev in tankov, jutri pa še naših maloštevilnih vojakov. Ko bodo prihajale krste z našimi vojaki iz Ukrajine ali Slovaške ali iz Baltika, potem bodo Golob, Janša, Tonin in Šarec politično pokopani.

Rusi so zaradi ameriške nepopustljivosti v vojni proti Rusiji v Ukrajini prisilili Putina, da bo ruska vojska kmalu začela odločilno ofenzivo na Ukrajino s ciljem uničenja infrastrukture in vojske, da bi si Rusi zagotovili vsaj nekajletni vojaški predah v Ukrajini. Rusi so skupaj z Belorusi za obračun pripravili vojsko 600.000 vojakov z vsemi potenciali, nasproti jim grozi 700.000 ukrajinskih vojakov in tujih plačancev. Sedanje že 14-dnevno rusko obstreljevanje ukrajinske infrastrukture je samo priprava za ta hud ognjeni napad, ki kmalu sledi. Putin in rusko vodstvo je v situaciji, da nima druge vojaške izbire glede na dosedanji potek vojne, ker se Američani nočejo pogovarjati. Ob zaostritvi poteka novega splošnega ruskega napada v Ukrajini bo Putin v primeru ogrozitve ruske vojske na bojišču množično uporabil termobarično orožje in balistične rakete, v skrajni sili pa tudi jedrsko taktično orožje. Enostavno zato, ker si sedanji moskovski režim ne more privoščiti vojaškega poraza v Ukrajini. Na kocki je vse. Gre za biti ali ne biti za Putina, ki je svojo odločnost že dokazal.

Anton Peinkiher, Ljubljana