Minister za delo Luka Mesec se več kot pol leta ni odzval na nebo vpijoče prošnje slovenskih upokojencev po izredni uskladitvi pokojnin. Naši upokojenci so sicer kolateralna škoda 40 let dela. Danes vsem odveč in cokla v razvoju. So nepotrebni jedci, ovira na poti v lepšo bodočnost ... Zdaj, ko so »naši« na oblasti, so na upokojence preko noči pozabili. Prioritete so vse drugje. Ni važno, kaj predlagaš, če je to dobro ali slabo za državo, za njene državljane, važno je, da si naš. Upokojenci pa? Njihov čas je minil, prepuščeni sami sebi ... In ker smo pač naši, lahko počnemo, kar nas je volja. Sicer pa smo trenutno tudi na oblasti. Se še dobro spominjam besed pokojnega Staneta Dolanca, ki je govoril o naših in vaših, o oblasti, za katero je menil, da bo trajala večno. Pa je tudi njega čas demantiral.

Vlada želi s predčasno redno uskladitvijo, idejo, ki po neuradnih informacijah ni nastala na ministrstvu za delo, ampak je prišla od nekaterih drugih v vladi, doseči, da redne uskladitve v februarju 2023 sploh ne bi bilo. Ker pa vemo, da bo trenutna 11-odstotna inflacija na letni ravni naslednje leto najverjetneje eskalirala v nebo, bi bili tako upokojenci še bolj prikrajšani.

Vemo, da vse drugo kot 4,4-odstotna izredna uskladitev po izračunu ZPIZ v letošnjem letu in nato ustrezna redna uskladitev februarja (po ZPIZ-ovi metodologiji v višini približno 5 % oz. še višja, ker smo šele oktobra meseca). sploh ne pride v poštev.

Še nekaj: aktualni minister Luka Mesec in njegova stranka Levica dajeta vse v en koš, in sicer upokojence, tiste na socialni pomoči in predloge o uvedbi UTD. Takšnega razmišljanja nismo bili upokojenci deležni niti v nekdanji SFRJ, roko na srce, to je treba priznati.Treba je povedati, da upokojenci niso socialna kategorija. Gre za medgeneracijski sporazum, za Bismarckov model, ki je edini trajen, vzdržen in sprejemljiv. Vse te zgodbe o dodatnih pokojninskih zavarovanjih so kot nekoč knapovska bratovska skladnica rudarjev Trboveljske premogokopne družbe: na koncu so ostali brez vsega, kajti za njihove pokojnine ni jamčil nihče.

Žal društva upokojencev molčijo in se ukvarjajo sama s sabo. Tukaj ne vidim druge rešitve kot protestni shod slovenskih upokojencev pred državnim zborom oziroma hramom demokracije, ko bo 30 tisočglava množica povedala, kar bi bilo treba povedati že davno.

Sony Globokar, Zagorje ob Savi