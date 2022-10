Ima vaš otrok težave s spanjem, doživlja občutke tesnobe, težko nadzoruje in razume čustva zaradi pritiskov okolja ali preprosto vsak dan potrebuje odmik od stresnega vsakdana? Ekipa slovenskih strokovnjakov s področja spanja in razvoja uma stoji za digitalno platformo MALiE.

Prijeten in varen prostor za otroke

»MALiE ne prinaša zgolj pravljic za otroke, ampak skrbno pripravljene vsebine, ki temeljijo na raziskavah in sodobnih tehnologijah. Ciljno sestavljene vsebine združujejo različne tehnike za umirjanje umskih procesov in osredotočenost. Podprte so z zvoki različnih frekvenc, ki imajo vpliv na delovanje možganskih procesov. Platforma je skupek najsodobnejših znanj in pristopov, ki otrokom pomagajo lažje zaspati in bolje spati, se enostavneje soočati z dnevnimi izzivi, občutki tesnobe, izboljšati koncentracijo in razumeti paleto čustev, ki so del odraščanja,« je povedal soustanovitelj Tomaž Bračko, mednarodno certificirani strokovnjak za spanje, ki ga veseli, da otroci MALiE prepoznavajo kot prijeten in varen prostor, kjer navdušeno ugotavljajo, kakšno moč ima njihov um.

Številne raziskave kažejo, da duševne stiske otrok in odraslih iz leta v leto skrb zbujajoče naraščajo. Zato je pomembno, da otroci v najzgodnejšem obdobju, v času razvoja možganov, spoznajo tehnike, ki jim pomagajo pri razumevanju in izražanju čustev, ter se na tak način naučijo kritičnih socialno-čustvenih veščin. Opolnomočenje z znanjem, ki ga pridobijo na njim ljub in primeren način, je najboljša življenjska popotnica, ki jo lahko starši podarijo svojim otrokom.

Staršem v pomoč sodobni pomočnik

Junake tega pravljičnega sveta pestijo podobne težave in izzivi kot vse odraščajoče otroke. Prikupni liki s pomočjo zgodb, lastnih izkušenj in različnih tehnik otrokom pomagajo k takojšnjemu boljšemu počutju. Otroci dobijo nove virtualne prijatelje, ki jim pomagajo pri premagovanju različnih življenjskih izzivov. Starši pa na platformi najdejo sodobnega pomočnika, s katerim otrokom podarijo neprecenljivo znanje s področja razvoja uma, ki jim bo koristilo vse življenje. Gre za spletno platformo, a je strah, da bi otroci uporabljali pametne naprave, odveč, saj vse temelji izključno na zvočnih posnetkih. Otrok ob uporabi ne gleda v zaslon, ampak na različne zanimive in kreativne načine sodeluje v miselnih in ustvarjalnih procesih. »Skozi lastne izkušnje in delo s strankami, tako doma kot v tujini, na področju hipnoterapije in čuječnosti, ugotavljam, da bi mnogo težav v odraslem življenju enostavneje odpravili ali se z njimi celo ne bi srečali, če bi se kot otroci naučili tehnik in načinov, kako izboljšati kognitivne in vedenjske odzive na situacije, ki se dogajajo v življenju. Učenje osnov čuječnosti in meditacije v zgodnjem obdobju življenja je najdragocenejša veščina, ki bi se je moral naučiti vsak otrok v času odraščanja, saj s tem bistveno pripomoremo k reševanju težav prekomernega stresa in tesnobe,« je dodala Brigita Bračko, hipnoterapevtka in učiteljica joge ter čuječnosti.