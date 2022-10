Frizerski mojster Stevo Pavlović, lastnik salona Stevo Hair v Ljubljani, je minuli konec tedna nastopil na največjem svetovnem frizerskem šovu Alternative Hair Show Legends, letos že 40. po vrsti. Gre za dogodek leta, ki se vsako leto odvija v Londonu, pred zbranim občinstvom elitnih frizerjev iz vsega sveta. Nastopajoči so vrhunski zvezdniki, svetovna frizerska smetana, že kar legendarni kreatorji pričesk, med katere po izboru organizatorja sodi tudi Stevo Pavlović, saj je bil nanj kot nastopajoči povabljen že sedmo leto zapored.

Predstavitveni video posnet v Sloveniji

Povabilo na tako veličasten dogodek predstavlja izjemno čast za vsakega povabljenega frizerja. Tudi zato je bil Pavlović zelo počaščen, da je lahko tudi letos nastopil na tem prestižnem dogodku, in to skupaj s hčerko Ano, ki hodi po očetovih stopinjah. Predstavil je svojo visoko modo v svetu pričesk »hair couture« ter s tem spet postavil Slovenijo v sam vrh svetovne frizerske scene.

Poleg velikega človekoljubnega namena tega prestižnega frizerskega dogodka (zbiranje sredstev za boj proti levkemiji) je ključno tudi ustvarjanje okolja za krepitev statusa frizerskih mojstrov, v katerem predstavijo svoje mojstrovine in vrhunske dosežke, ki jih vizionarsko ustvarjajo v svojim matičnih okoljih. Nanj se redki povabljeni frizerski mojstri pripravljajo mesece in tako se je tudi Pavlović, skupaj z modeli in ekipo, nazadnje v Narodni galeriji v Ljubljani, kjer je posnel premierni video z naslovom Stevo Hair Couture. Z njim se je predstavil v secesijskem Troxy Theatru v Londonu, ki sprejme le 3000 obiskovalcev, v tokratnem primeru vrhunske svetovne frizerje.

Frizure, ki jih je predstavil na londonskem šovu, je Stevo oblikoval v stilu visoke mode. Oblačila za video in šov je oblikoval Matic Veler, ki je diplomiral iz oblikovanja oblačil na prestižnem londonskem Royal College Of Art. Za make up je poskrbel sloviti slovenski mojster ličenja Empera Atrizz, s katerim Stevo že dolgo sodeluje pri vrhunskih frizerskih projektih. Za snemanje in montažo videa kot tudi fotografijo je poskrbel Nenad Cakić, glasbo zanj pa je prispeval čelist Bernardo Brizani, ki je ekskluzivno za ta projekt unikatno priredil skladbo Labod skladatelja Camilla Saint-Saënsa.

Vpogled v svetovni trend pričesk

Alternativni Hair Show Legends v svetu visokega oblikovanja pričesk predstavlja izjemen vpogled v svetovne trende, hkrati pa je pomembno okolje za druženje ter izmenjavo informacij in znanja na svetovni vrhunski ravni. Ključni namen tega, poleg predstavitev neverjetne svetovne frizerske kreativnosti v okviru najsodobnejših frizerskih smernic, je tudi zbiranje sredstev za raziskave in pomoč otrokom, obolelim zaradi levkemije. Ustanovitelju Tonyju Rizzu in njegovi ženi Maggie je pred 40 leti zaradi levkemije umrl sin, zato sta se srčno in predano lotila tega projekta, s katerim sta v 40 letih okoli sebe zbrala svetovno frizersko elito, ki jima pomaga zbirati sredstva za ta pomemben namen. V okviru projekta so doslej zbrali že več kot 13 milijonov funtov, namenjenih raziskavam na področju levkemije kot tudi finančni podpori družinam z obolelimi za levkemijo ter več bolnišnicam in šolanju medicinskega osebja za ta namen. Vrhunec tega prestižnega frizerskega dogodka sta bila The Visionaries Presentation in veliki finale The Visionary Awards 2022, na katerem je tudi Stevo Pavlović prejel prestižno priznanje za svoj nastop.