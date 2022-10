»Firbci« ustvarjajo zastoje in ogrožajo

Vozniki na avtocestah nemalokrat upočasnijo vožnjo mimo kraja prometne nesreče in posledice celo fotografirajo ali snemajo. Takšno ravnanje ovira pretočnost prometa in predstavlja prekršek. V prvi polovici leta so policisti zaznali že skoraj 15 tisoč kršitev, tudi takšne, povezane s snemanjem ali fotografiranjem.