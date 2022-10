Gosti, ki so tako prekinili niz osmih zaporednih zmag v vseh tekmovanjih, so sicer že v 11. minuti povedli, v polno je zadel Granit Xhaka, nato imeli še nekaj priložnosti za povišanje vodstva, navijače Londončanov pa je v 65. minuti razžalostil Stuart Armstrong. Arsenal je nato dosegel še en gol, ki pa so ga sodniki razveljavili, saj je žoga pri predložku letela izven igrišča.

Pomembno zmago, ki mu bo igralcem zagotovo dvignila samozavest, so zabeležili igralci Leicestra. Ekipa, ki je bila pred tekmo še na zadnjem mestu prvenstvene razpredelnice je na derbiju začelja kar s 4:0 v gosteh ugnala Wolverhampton. Gole so dosegli Youri Tielemans, Harvey Barnes, James Maddison in Jamie Vardy.

S 4:0 je zmagala tudi Aston Villa, doma je bila boljša od Brentforda. Domači igralci so se pozitivno odzvali na odstavitev trenerja Stevena Gerrarda, ki je moral klop zapustiti po prejšnjem krogu, junak tekme pa je bil Danny Ings, dosegel je tri gole.

Nove tri točke je vknjižil tudi Fulham, s 3:2 je zmagal na gostovanju pri Leedsu. Slednji je sicer povedel, za popoln preobrat pa so poskrbeli Aleksandar Mitrović, Antonee Robinson, Bobby Reid in Willian. Gostitelji so ob koncu poraz omilili.