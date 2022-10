»Menimo, da je mogoče še naprej uporabljati ISS v minimalni konfiguraciji, dokler ne bo zgrajena ruska vesoljska postaja, to je do leta 2028,« je dejal Manturov in dodal, da je to edini način za zaščito ruskega tehničnega in industrijskega znanja ter neodvisnosti Rusije kot vesoljske države, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Pred tem je vodja ruskega programa človeških poletov v vesolje, nekdanji kozmonavt Sergej Krikaljov, izrazil upanje, da bo ruska vlada podaljšala sedanji sporazum o nadaljnji skupni uporabi ISS.