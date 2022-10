Med marcem in septembrom je bilo 24 odstotkov električne energije znotraj EU proizvedene s pomočjo sončne in vetrne energije, izhaja iz poročila raziskovalno-svetovalnih skupin Ember in E3G.

V primerjavi z enakim obdobjem lani se je proizvodnja električne energije iz omenjenih virov v EU povečala za tri odstotke oz. za 39 teravatnih ur na skupno 345 teravatnih ur.

»Veter in sonce že pomagata evropskim državljanom,« je dejal analitik pri Emberju Chris Rosslowe. »Toda prihodnji potencial je še večji.«

Rekordno proizvodnjo elektrike s pomočjo sončne in vetrne energije je doseglo 19 držav EU, med njimi tudi Nemčija, Francija, Italija, Poljska in Španija.

»Zaradi rekordnega povečanje obnovljivih virov energije v primerjavi z lani smo se izognili potrebi po osmih milijardah kubičnih metrov plina, za kar bi morali odšteti 11 milijard evrov,« so zapisano predstavniki skupin.

Spodbudnim rezultatom navkljub pa je EU v tem obdobju še vedno porabila približno 82 milijard evrov za nakup plina, s pomočjo katerega je proizvedla 20 odstotkov svoje električne energije.

Študija je prav tako pokazala, da so pretekle politične izbire, ki so povečale odvisnost EU od ruskega plina in zadržale ambicije glede obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti, glavno gonilo zdajšnje rekordno visoke inflacije v Evropi.

Raziskovalni skupini med drugim ugotavljata, da ima program Evropske komisije RePowerEU potencial za znatno in hitro zmanjšanje izpostavljenosti Evrope dragemu uvozu plina ter krepitev njene energetske in cenovne varnosti. V luči tega bi ga morale podpreti tako države članice EU kot tudi Evropski parlament ter implementirati v zakonodajo, o kateri trenutno potekajo pogajanja.