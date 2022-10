Zajetje talcev, od katerih je večina prišla na priljubljen muzikal, je trajalo dva dni in tri noči. Po pričevanjih preživelih so talci ves ta čas brez hrane in vode sedeli na svojih sedežih, pred smrdljivim prostorom za orkester, ki je bil spremenjen v stranišče.

57 ur kasneje so varnostne sile vdrle v stavbo, potem ko so vanjo spustile strupen plin, domnevno derivat fentanila. Ta je sicer nevtraliziral napadalce, vendar je povzročil tudi smrt številnih talcev. Po podatkih ruske vlade jih je umrlo 130, po podatkih skupine z zaščito žrtev pa 174, piše Radio Svobodna Evropa.

Mnogi talci so se zadušili z lastnim bruhanjem ali v prenatrpanih avtobusih na poti v bolnišnico. Po oceni, ki jo navaja britanski BBC, naj bi jih po osvoboditvi v bolnišnici umrlo kar 119. Svojci žrtev poudarjajo, da je veliko talcev umrlo zaradi neustrezne zdravstvene oskrbe.

Pomoč je bila namreč slabo organizirana in je prišla prepozno, reševalna vozila niso mogla priti do poslopja gledališča, bolnišnice pa niso bile pripravljene na sprejem toliko ljudi. Poleg tega zdravnikom nihče ni razkril sestave uporabljenega plina, zaradi česar ti niso vedeli, kako paciente sploh zdraviti.

Ugrabitelje, ki so sami ubili pet talcev, so varnostne sile pobile, domnevno medtem ko so bili ti zaradi plina nezavestni, zaradi česar se poraja vprašanje, zakaj jih niso zajeli in zaslišali.

Poleg tega ostaja nejasno, kako je 40 do zob oboroženih čečenskih upornikov lahko neopaženo prispelo v Moskvo. Pojavljala so se ugibanja, da so podkupili policiste na cestnih kontrolnih točkah.

Ruska sodišča so po dogodku sistematično zavračala vse tožbe bivših talcev in njihovih svojcev, ki so zaradi ravnanja oblasti zahtevali odškodnine.

Vendar pa je leta 2011 Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu Rusiji naložilo, da mora 64 tožnikom izplačati 1,25 milijona evrov odškodnine. Oblastem v Moskvi je obenem odredilo odprtje nove preiskave okoliščin dogodka, kar pa je ruska preiskovalna komisija zavrnila.

Novembra 2012 je nato rusko sodišče razsodilo, da je bila ta zavrnitev »nezakonita in neupravičena«. Odločitev je v državi, kjer so sodišča ponavadi na strani oblasti, odmevala kot veliko presenečenje.

Od leta 2003 do marca 2017 so kot sostorilce na zaporne kazni do 22 let obsodili sedem ljudi, medtem ko za smrti številnih talcev po osvoboditvi gledališča ni odgovarjal še nihče.