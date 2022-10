Rok za vložitev kandidatur za državni svet pred vrati

Ob predsedniških in lokalnih volitvah so v polnem teku tudi priprave na volitve v državni svet. Občinski in mestni sveti so imeli do danes čas, da določijo svetniške kandidate in izvolijo svoje predstavnike v volilna telesa. Čas za vložitev kandidatur in seznamov izvoljenih elektorjev imajo namreč le še do polnoči.