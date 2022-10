V EU je javnofinančni primanjkljaj po revidiranih podatkih lani znašal 4,6 odstotka (v prvi objavi 4,7 odstotka) bruto domačega proizvoda (BDP). V letu 2020 je bil pri 6,7 odstotka BDP.

Javni dolg v EU je lani znašal 87,9 odstotka (v prvi objavi 88,1 odstotka), potem ko je v letu 2020 89,8 odstotka BDP.

V letu 2021 sta presežek v javnih financah beležili Danska (+3,6 odstotka) in Luksemburg (+0,8 odstotka), ostale članice so imele primanjkljaj, najvišjega Malta (-7,8 odstotka), Grčija (-7,5 odstotka), Italija (-7,2 odstotka) ter Madžarska in Romunija (po -7,1 odstotka). V skupno 15 članicah je presegal tri odstotke BDP.

V Sloveniji je v letu 2021 javnofinančni primanjkljaj znašal 4,7 odstotka BDP. V letu 2020 je bil pri 7,7 odstotka BDP, potem ko so v letih 2019 in 2018 slovenske javne finance beležile presežek v višini 0,6 in 0,7 odstotka BDP.

Konec leta 2021 so relativno najnižji javni dolg imele Estonija (17,6 odstotka), Bolgarija (23,9 odstotka), Luksemburg (24,5 odstotka), Švedska (36,3 odstotka) in Danska (36,6 odstotka). V 14 članicah je presegal 60 odstotkov BDP, najvišji je bil v Grčiji (194,5 odstotka), Italiji (150,3 odstotka), na Portugalskem (125,5 odstotka), v Španiji (118,3 odstotka), Franciji (12,8 odstotka), Belgiji (109,2 odstotka) in na Cipru (101 odstotek).

Javni dolg Slovenije je konec lanskega leta znašal 74,5 odstotka BDP. Konec leta 2020 je bil pri 79,6 odstotka, konec leta 2019 pri 65,4 odstotka in konec leta 2018 pri 70,3 odstotka BDP.

Slovenski BDP je leta 2018 znašal okoli 45,9 milijarde evrov, leta 2019 je porasel na 48,5 milijarde evrov, nato v letu 2020 upadel na nekaj več kot 47,02 milijarde evrov, lani pa poskočil na 52,2 milijarde evrov.