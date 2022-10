Sistem zračne obrambe je bil aktiviran, so sporočile oblasti v prestolnici. Pet raket, usmerjenih proti Kijevu, je bilo prestreženih, je po navedbah dpa dejal svetovalec ukrajinskega predsedniškega urada Oleksij Arestovič.

Napade na Kijev je potrdil tudi tamkajšnji župan Vitalij Kličko. »Alarmi za zračne napade se nadaljujejo,« je zapisal na svojem kanalu na družbenem omrežju Telegram in meščanom svetoval, naj ostanejo v zakloniščih.

Ruska vojska vse pogosteje napada ukrajinsko civilno infrastrukturo, vključno z elektrarnami, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je nedavno dejal, da je bilo uničenih že približno 40 odstotkov energetske infrastrukture v državi.

Viri blizu Kremlja so danes našteli skupno 12 mest in regij, ki so bile napadene, vključno z regijama Dnepropetrovsk in Lviv. Ukrajinske oblasti so medtem znova poročale o težavah z oskrbo z energijo in vodo.

Po navedbah državnega energetskega operaterja Ukrenergo so bili napadi usmerjeni predvsem na energetsko infrastrukturo v zahodnih regijah Ukrajine, uradniki v več ukrajinskih regijah pa so poročali o izpadih električne energije.

Rusi so »izvedli še en raketni napad na energetske objekte glavnih omrežij v zahodnih regijah Ukrajine. Obseg škode je primerljiv s posledicami napada 10. in 12. oktobra ali pa jih lahko celo preseže,« je na družbenih omrežjih zapisal Ukrenergo.

Ukrajinski premier Denis Šmigal je ob tem opozoril, da bi lahko okrnjena oskrba z elektriko in vodo ter težave z ogrevanjem privedle do povečanega števila beguncev, ki bi iz Ukrajine bežali v EU.

Ob tem je zahodne zaveznice zaprosil za mobilno opremo za proizvodnjo električne energije in toplote ter opremo za čiščenje vode. »Gorivo za generatorje je trenutno še vedno na voljo, vendar bo v primeru obsežnih izpadov električne energije in ogrevanja Ukrajina potrebovala več, vključno z uvozom električne energije z Zahoda,« je še dejal Šmigal.