Upajoči na olajšanje bodo morali čakati naprej, dokler se sodišče ne odloči o ustavnosti Bidnovega ukrepa po tožbi pravosodnih ministrov šestih republikanskih držav, ki trdijo, da to ni pošteno do vseh tistih, ki se nikoli niso odločili za študij.

To na nek način simbolizira politične premike v ZDA, kjer demokratska stranka vse bolj postaja stranka izobraženih, republikanci pa računajo na glasove tistih, ki niso študirali.

Prizivno sodišče je Bidnovi vladi dalo čas do ponedeljka, da se odzove na tožbo, države potem lahko spet odgovorijo do torka in nato naj bi sodišče odločalo. Vmes pa je blokiralo izvajanje odpisa študentskega dolga, ker bi to lahko »povzročilo nepopravljivo škodo«. Nekdanjim študentom očitno ne, saj jih je za odpis dolga doslej zaprosilo že 22 milijonov.

Zvezno sodišče na prvi stopnji je sicer tožbo republikanskih držav zavrglo že pred nekaj dnevi, vendar so se urno pritožile na konservativno prizivno sodišče v Missouriju, ki jih je za zdaj uslišalo.

Bidnovo vlado toži tudi pravosodni minister Arizone Mark Brnovich in več konservativnih organizacij in skupin. Vsi trdijo, da vlada nima pooblastil, da enostransko odpiše dolg. Vlada trdi, da jih ima, v skladu z zakonom iz leta 2003.

»To bo spremenilo marsikaj za milijone Američanov in potrebno je bilo veliko naporov, da se ta spletna stran vzpostavi v tako kratkem času,« je pred dnevi ob najavi vesele novice za študente dejal Biden.

Biden je podaljšal moratorij na odplačevanje študentskega dolga, ki je bil prvič uveden ob izbruhu pandemije koronavirusa v začetku leta 2020, vendar pa zadnji moratorij poteče januarja prihodnje leto.

Bidnova vlada z ukrepom želi odpisati do 10.000 dolarjev dolga na študenta oziroma do 20.000 dolarjev, če gre za prejemnika štipendije Pell, ki je na voljo tistim z nizkimi dohodki.

»Od programa bodo največ koristi imeli delavci in srednji razred. Če zaslužite manj kot 125.000 dolarjev na leto, vam bomo odpisali 10.000 dolarjev dolga. Če zaslužite manj kot 125.000 na leto in ste prejemali štipendijo, vam odpišemo 20.000 dolarjev,« je dejal Biden.

Koristi od programa ima teoretično lahko do 40 milijonov ljudi v ZDA in 95 odstotkov pomoči naj bi šlo tistim, ki zaslužijo manj kot 75.000 dolarjev na leto. »Noben od tistih pet odstotkov na vrhu ne bo dobil niti centa,« je zagotovil predsednik ZDA.