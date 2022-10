Ženski veleslalom zaradi slabih vremenskih razmer odpovedan

Organizatorji prve tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju so zaradi slabih vremenskih razmer ter neugodne nadaljnje napovedi odpovedali ženski veleslalom v avstrijskem Söldnu. To je Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis) objavila na družbenih omrežjih. Nedeljska moška veleslalomska preizkušnja za zdaj ostaja na sporedu.