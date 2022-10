Program se sicer že več kot desetletje izvaja po celem svetu, vanj pa je bilo vključenih že več kot 12.400 študentov in študentk iz 137 držav in regij. Letos bo program v Sloveniji izveden med 7. in 14. novembrom, vključeval pa bo tako »on-line« aktivnosti kot aktivnosti v živo.

Po uspešno končanem programu prejmejo udeleženci certifikat ter nagrado, poleg tega pa jih tudi po zaključku združuje globalni Seeds for the Future alumni klub, ki jim omogoča dostopanje do različnih vsebin in možnost globalnega mreženja. Najboljša slovenska študenta programa se bosta to leto udeležila European Student Summita 2022, ki bo organiziran v Atenah. Prijave v program so mogoče do 23. oktobra.