Prazniki demokracije so eno samo garanje

Volitve so praznik demokracije. Ne vem, kdo si lasti ta izrek, ampak v bistvu je butast. Kakšen praznik neki. Volitve so eno samo garanje. Garanje tistih, ki jih pripravljajo, garanje tistih, ki na njih sodelujejo, garanje tistih, ki jih spremljajo, in garanje nas vseh, ki se jih udeležujemo. Ta praznik demokracije bo letos takole čez prst vsem nam vzel en mesec. Državnozborske, predsedniške in lokalne volitve bodo skupaj s predčasnim glasovanjem in drugimi krogi požrle ne le lep del proračuna, temveč tudi zajeten del časa, ko bi se morali ukvarjati z drugimi rečmi. Namesto da se trikrat v enem letu udeležujemo tekem pokaži, kaj znaš, kdo je lepši in kdo zna bolje blefirati, bi raje sedli za mize in kreirali boljši jutri.