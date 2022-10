Klici britanske opozicije k predčasnim volitvam po četrtkovem odstopu premierke Liz Truss so hitro padli v ozadje pozornosti, preglasil jih je hrup v konservativni stranki okoli mogočih kandidatov za novega šefa vlade. V ospredju so tri imena. Eden je bivši finančni minister Rishi Sunak, ki ga je Trussova septembra premagala v zaključnem dvoboju za položaj. Druga je bivša ministrica in članica odhajajoče vlade Penny Mordaunt, ki je septembra končala na tretjem mestu. In tretji je bivši premier Boris Johnson, ki je odstopil julija. Dane se je vračal s počitnic na Karibih. Govori se o še nekaterih imenih. Morda najresnejši med njimi, obrambni minister Ben Wallace, pa je že dejal, da se za premierski položaj ne bo potegoval. Če bi se odločal zdaj, pa bi podprl Johnsona, je dodal. Danes se je nakazovalo, da bosta glavna kandidata res Sunak in Johnson. Če prvi ne bi kandidiral, bi bilo to presenečenje, po številnih namigih pa se za vrnitev na položaj zanima tudi Johnson.

Kandidati bodo največ trije. Pravila konservativne stranke zdaj določajo, da mora vsak kandidat zbrati podporo vsaj stotih poslancev, konservativci pa jih imajo 357 (nazadnje je bilo dovolj 20 glasov podpore). Če bodo kandidati trije, bodo enega v ponedeljek z glasovanjem izločili poslanci. Nato bodo med preostalima dvema glasovali nezavezujoče. Če tisti z manj glasovi ne bo odstopil, bo premierja z glasovanjem izbralo 170.000 članov konservativne stranke. Ime premirja naj bi bilo znano najkasneje v petek, osem dni po odstopu Trussove (po odstopu Johnsona je ves postopek trajal dva meseca). Mnogi si želijo, da bi bilo novo ime znano že v torek, da bi bila javnost čim manj izpostavljena še enemu procesu, kakršnega je spremljala poleti.