Se Messi lepše stara od Ronalda?

Izvedenci pravijo, da so gospe v domovih za ostarele praviloma bolj vesele od gospodov, bolj aktivne, medtem ko moški radi zapadejo v žalobno spominjanje na dni, ko so bili še messiji. Ali pač ronaldi. V življenju običajneža za to kdaj niti ni potrebno veliko. Malenkost. Lahko zgolj skrajšanje nohtov na nogah ali napolnjena zračnica na kolesu. Obenem verjetno ni večjih nestrinjanj glede trditve, da je mladost lahkotnejša od starosti. Pa vendar je razlika, kako se kdo stara. V rivalski sagi med Messijem in Ronaldom boljše kaže Argentincu. Za zdaj. Se pa zdi, da je na Ronaldove zdrahe treba gledati tudi v luči svetovnega prvenstva. Za oba bo to ultimativno zadnja priložnost, da postaneta svetovna prvaka. Messija smo v minulih dneh slišali, da je za favorite oklical Brazilce in Francoze, kar pa predvsem Slovenci lahko dojamemo tudi kot postkošarkarsko lekcijo, kako se pametni, če se le da, izognejo vlogi favorita. Kar Argentina seveda je.