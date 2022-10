Čeprav je bilo včerajšnje druženje trenerja Olimpija Alberta Riera z mediji namenjeno jutrišnjemu gostovanju pri predzadnji Gorici, je 40-letni Španec na začetku kar sam začel govoriti o derbiju, saj so ga zmotile nekatere stvari, ki so se zgodile in se tudi ponavljajo. »Presenečen sem bil že na prvem derbiju v Mariboru, da je njihov športni direktor (Marko Šuler, op. p.) prišel v tunel in se pritoževal nad sodniki. Zdaj imajo sodniki v pomoč VAR in dovolj časa, da lahko s posnetki, s katerimi si dogodek lahko ogledajo dvestokrat, stvari vidijo bolje kot mi, ki smo situacijo videli le enkrat. Ves teden že poslušam o sodnikih, rdečem kartonu, enajstmetrovki ... S tem ne pomagamo ne sodnikom in ne slovenskemu nogometu. Jaz sem o sodnikih spregovoril le enkrat v konferenčni ligi, kjer ni bilo VAR,« je bil jasen Albert Riera in odločno dodal, da športni direktor nima kaj početi pred garderobami. Moštvoma je sicer zaradi navijaških izgredov disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič včeraj izrekel finančne kazni, in sicer 6600 evrov za Olimpijo in 4550 evrov za Maribor.

​Kvesić: Nogomet je le danes, zato je derbi pozabljen

»Če bi videl svojega športnega direktorja, da se pritožuje in debatira s sodniki, bi bil prvi, ki bi ga poslal stran. Športni direktor Maribora se je pritoževal na tekmah z nami in Koprom v Mariboru, a sem si rekel, da so tam doma, zdaj pa znova v moji hiši. Z VAR je nogomet veliko bolj pošten in prerekanje s sodniki je nepotrebno,« je dodal Riera, ki meni, da bi se Maribor moral bolj ukvarjati s svojo (ne)igro in ne s sojenem. »V strelih v okvir gola je bilo deset proti nič in imamo 16 točk prednosti. Če bi bil v takšni situaciji kot trener poraženega moštva, bi prvi priznal, da nisem na takšni ravni kot Olimpija. Po tekmi sem slišal njihove mnenje, da so bili enakovredni. Realnost pa so številke,« je zaključil Riera.

»Nogomet je le danes in že v torek smo pozabili na Maribor. V Novi Gorici moramo z zmago potrditi uspeh na derbiju. Moramo zadržati zmagovalno miselnost in nizati zmage, saj za naslov prvaka potrebuješ konstantnost. Če želimo biti prvaki, si ne smemo privoščiti dveh porazov zapored. Letos smo po obeh porazih na naslednji tekmi zmagali na derbiju, kar je ob dobrem trenerju tudi posledica kakovosti igralske zasedbe, ki ima več značaja kot prejšnja ekipa Olimpije,« je napoved vezista Maria Kvesića, ki je že pred derbijem z Mariborom in med njim čutil, da bo dosegel zadetek.

V Mariboru so po zaporednih porazih na derbijih s Koprom in Olimpijo prižgani vsi alarmi. Na dan so znova začele prihajati govorice, da ekipe ne sestavljajo le trenerji članske ekipe, ampak prišepetovalci iz pisarn, ki bi morali biti podpora športnemu delu kluba. Trenutni trener Damir Krznar je odločno zanikal, da bi mu karkoli sugerirali. Trener Domžal Simon Rožman bo drevi še posebej motiviran, saj njegovo slovo od Maribora ni bilo idilično. Prav strokovnjak iz Štor je bil prvi, ki je javno spregovoril o prišepetovalcih v klubu, ki želijo vplivati na odločitve strokovnega štaba.

Na udaru kritik posojena Baturina in Tolić

Po porazu na derbiju z Olimpijo v Ljubljani sta se zaradi neborbenosti in premalo želje ter teka na udaru kritik v slačilnici znašla posojena Hrvata v Ljudski vrt Roko Baturina in Marko Tolić. Baturina iz tekme v tekmo igra slabo, ker v konci napada nima konkurence. Tolić se obnaša, kot da je kazensko v Mariboru in odšteva dneve, da se bo pozimi lahko vrnil v Dinamo Zagreb. Njuni rojaki Ivan Brnić, Marko Božić in Marin Laušič ne morejo skriti užaljenosti, ker zaradi preskromne kakovosti grejejo klop za rezerve in so najboljši dokaz zgrešene kadrovske politike Šulerja. V obrambi, kjer bo tri tekme zaradi kazni manjkal Sven Šoštarič Karić, Nemanja Mitrović igra alibi nogomet. Grega Sikošek je izgubil vnemo, potem ko poleti ni prestopil v tujino. Andraž Žinič je bil zgolj rezerva v Domžalah, zato ni presenečenje, da na levem boku ni kos nalogam, saj ga tekmeci kot za šalo preigravajo in pada iz napake v napako. V zvezni vrsti sta Jan Repas in Aljaž Antolin le bledi senci igralcev, ki bi morala kreirati igro in tekmeca ustavljati z agresivnostjo. Če je nerazpoložen in postane živčen še Rok Kronaveter, je razpad sistema popoln. Navijači upajo, da bo napredek prinesla vrnitev kapetana Martina Milca, ki okreva po poškodbi. Josip Iličić še ni nared, za nameček ima težave z mišico, medtem ko smo pri tako opevanem Nigerijcu Ishaqu Raifuju ob njegovem debiju v Stožicah opazili, da ima trebušček.

Tudi v Muri, ki bo gostovala v Sežani pri Taboru, ni miru. Prekinila je pogodbo z vratarjem Matkom Obradovićem, zamenjal ga je 33-letni Nejc Vidmar, ki je bil prost igralec po odhodu iz Olimpije.

Pari 14. kroga v prvi slovenski ligi, danes ob 15. uri: Bravo – Celje, ob 20.15: Maribor – Domžale, jutri ob 15. uri: Tabor – Mura, ob 17.30: Gorica – Olimpija, ponedeljek ob 17.30: Radomlje – Koper.