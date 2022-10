Jutri se končuje 20. kongres komunistične partije Kitajske. Še tretji petletni mandat za vodenje partije in s tem države bo dobil 69-letni Xi Jinping. Vsi pa napeto čakajo, koga bodo v zapletenem postopku imenovali v sedemčlanski stalni odbor politbiroja, ki odloča o vsaki pomembni odločitvi (in v katerem nikoli doslej ni bilo ženske). Od njegove sestave je odvisno, ali bo Xi – kljub gospodarskim težavam, ničelni toleranci do covida in zaostrovanju odnosov z zahodom – še povečal prevlado v partiji in državi.

Različna mnenja o pomenu politbiroja

Če bodo v njem pragmatični tehnokrati, bi lahko omejili moč Xija, ki si prizadeva krepiti totalitarno državo nasproti civilni družbi in gospodarstvu. Če pa bodo v stalnem odboru ljudje, ki mu bodo kimali, se bodo okrepile totalitarne težnje. Xi, ki si očitno želi še dolgo vladati, bo med drugim pazil, da ne bi kakšen njegov potencialni naslednik prišel v stalni odbor, saj bi tam lahko postal njegov tekmec. Nekateri pa trdijo, da ni pomembno, kdo bo v stalnem odboru, ker tako in tako o vsem odloča Xi.

Kongres, katerega priprave so bolj ali manj potekale pod Xijevim nadzorom, daje poudarek boju proti socialni neenakosti in korupciji. Veliki boj s korupcijo je Xi sicer izpeljal že v prvem mandatu (2012–2017), ko so iz partije izključili 1,5 milijona ljudi, in mimogrede odstranil svoje nasprotnike iz vrha partije in države. Tako mu sedaj ne bo težko odstraniti tistih, ki menijo, da je njegova politika ničelne tolerance do covida napačna in da preveč vpletanja države v gospodarstvo slabi Kitajsko.

Kako je z gospodarstvom?

Pred dnevi je kitajski statistični urad odpovedal redno novinarsko konferenco, na kateri bi morali predstaviti kitajsko gospodarsko rast ter podatke glede uvoza in izvoza. A tudi če letos kitajskemu gospodarstvu ne gre dobro, bi se lahko v prihodnjih letih obrestovale velike investicije v znanost in razvoj. Kitajski proizvajalci električnih avtomobilov so že osvojili domači trg, zdaj pripravljajo naskok na evropski trg, ki je v porastu.

V govoru ob otvoritvi kongresa je Xi minulo nedeljo poudaril, da v nasprotju z zahodnimi državami Kitajska daje prednost človeškemu življenju in da ničelna toleranca ne škodi gospodarstvu. A prav ti strogi ukrepi so še povečali totalitarni nadzor države in politike nad civilno družbo in posameznikom.