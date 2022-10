Organizatorji maratona, državna volilna komisija in mestne službe so skupaj pripravili niz ukrepov, ki bodo poskrbeli za čim manj stresno nedeljo. Kot smo že pisali, se letos maraton vrača na ljubljanske ulice v izvedbi, kot smo je vajeni – z bogatim sobotnim otroškim programom in maratonsko traso v enem krogu. Tudi letos organizator svetuje uporabo javnega mestnega prevoza, ki bo ves dan brezplačen za vse, tekačem in volilcem pa bodo na voljo tudi kavalirji. Informacije o voznem redu in obvozih so na voljo na spletni strani LPP, okrepili pa so tudi informacijsko službo na telefonu 01 582 25 82. Promet bodo spremljali tudi z dronom in tako zagotovili hitro posredovanje v primeru prometnih zamaškov.

Na maraton lahko pridete tudi z avtobusom

Udeleženci maratona in spremljevalci lahko parkirajo na parkiriščih P+R na Dolgem mostu, Barju in v Stožicah in se z avtobusom pripeljejo v center. V nedeljo od 7. do 9. ure bodo s parkirišč P+R Stožice, Barje in Dolgi most organizirane krožne vožnje posebne linije VW 26. LM. S parkirišča P+R Stožice bo tekače in spremljevalce avtobus pripeljal do Trga OF, vstop v Stožicah bo na končni postaji številke 20. Z Barja bo posebna linija VW 26. LM udeležence pripeljala do Aškerčeve ceste, vstop na Barju bo na postaji ob parkirišču, nazaj grede bo vstopna postaja na Barjanski cesti (nasproti francoske ambasade). Tekače z Dolgega mostu bo posebna linija pripeljala do Zoisove ulice. Povratne vožnje po maratonu in tudi v času samega maratona bodo mogoče z rednimi linijami, ki vozijo po obvoznih trasah do Barja, Dolgega mostu in Stožic.

Ne pozabite na volitve

Ker maraton poteka sočasno z volitvami predsednika Republike Slovenije, se je državna volilna komisija z organizatorji maratona in mestno občino dogovorila za različne ukrepe, ki bodo kljub začasnim prometnim zaporam volilcem omogočili neoviran dostop do volišč. Promet bo v celoti sproščen zjutraj do 8.45 in popoldne po 15. uri. Volilcem, ki se nameravajo do volišč odpraviti z avtomobilom, priporočajo, da se na volišče odpravijo v omenjenem času, če imajo to možnost. Tisti, ki se bodo do volišč odpravili peš, ne bodo imeli težav, saj bodo prostovoljci, policisti, gasilci in redarji zagotavljali prehode povsod, tudi na križiščih na trasi maratona. Prevoz z mestnimi avtobusi bo v nedeljo ves dan brezplačen za vse. Organizatorji maratona so še zagotovili, da volilci, ki se bodo do volišč odpravili z avtomobilom, na nobeni zapori ne bodo čakali dlje kot 15 minut. Na odseku Dolenjske ceste, kjer bo omogočeno brezplačno parkiranje osebnih vozil na voznem pasu, bosta za prevoz do volišč na voljo tudi dva kavalirja. Brezplačno parkiranje bo omogočeno tudi na parkirišču pri Strelišču Rudnik ter pri Mercatorju in lekarni na Rakovniku. Prevozi bodo zagotovljeni tudi do volišča omnia, ki bo na Gospodarskem razstavišču.