Nepreslišano: Helena Milinković, predsednica stavkovnega odbora novinarskih sindikatov na RTV

Drži, smo nemočni. Generalni direktor, nadzorni svet in programski svet so vsi prijateljsko in politično povezani organi, razdiralno usmerjeni proti zaposlenim na RTV. Naša najpomembnejša zahteva je razrešitev odgovorne urednice informativnega programa Jadranke Rebernik in v. d. urednika uredništva MMC Igorja Pirkoviča. Pri obeh smo spisali obsežen seznam kršitev, ne samo kodeksa in programskih standardov, ampak tudi delovnih obveznosti. Pirkovič se rednih sestankov ne udeležuje in novinarji MMC se morajo dnevno sami organizirati. Tudi gospa Rebernik ne opravlja svojega dela, v času parlamentarnih volitev je bila odsotna, ni se sestajala z uredništvom, vse je bilo iz rok v usta. Njihov namen je ustvarjati kaos v uredništvih, to je igra izčrpavanja. SDS je zelo vešča na področju psiholoških pritiskov, a ti so se sedaj pri nas z družbenih omrežij preselili v zavod. Maltretirajo nas neposredno prek ljudi, ki so jih nastavili na pomembne položaje in so naši nadrejeni in odločajo o našem delu.