Ljudje, živeči tik ob Kolpi, smo dnevno prisiljeni živeti ob nesmiselni škodljivi ograji in opazovati potratnost vojske in policije pri nadzoru meje. Drugače od povprečnega Slovenca rezilno žico, s katero so nas obdarile Cerarjeva, Šarčeva in Janševa vlada, dojemamo kot pomembno sporočilo o vsebini vladanja, o sposobnosti naših vlad in še bolj kot grozljivo napoved, kam vodi ne le brezumnost globalne politike, temveč tudi nesposobnost in neodgovornost naših oblasti.

V predvolilnem obdobju so stranke aktualne koalicije obljubile odstranitev bodeče žice na slovensko-hrvaški meji, kar je sicer pred prihodom na oblast obljubljal tudi že Marjan Šarec, a je na obljube kot (bivši) predsednik vlade hitro pozabil. V novi Golobovi vladi je pristojna ministrica za notranje zadeve zelo odločno napovedala, da bo vlada ograjo odstranila do konca leta 2022. Ograjo iz bodeče žice naj bi odstranila Slovenska vojska in sicer po 200 metrov na dan. Gre za očitno nepremišljeno napoved, saj je za odstranitev 50 km bodeče žice do konca leta treba odstraniti vsak dan kakšen kilometer ali dva bodeče žice. Po več kot polletnem vladanju je Slovenska vojska do sedaj odstranila bore 3 ali 4 kilometre bodeče žice, menda nekje pri Metliki.

Očitno je, da je zelo enostaven projekt odstranitve ograje za Golobovo vlado težak problem. Najnovejša informacija, ki sem jo pridobil v dopisovanju z Uradom vlade za komuniciranje, v imenu katerega mi odgovarja Vesna Drole, zadolžena za komuniciranje na ministrstvu za notranje zadeve, bo po tajnem načrtu, ki je v pripravi, odstranjevanje ograje predvidoma steklo šele v začetku prihodnjega leta, torej januarja 2023. Odstranitev ograje naj bi prevzel izbrani najugodnejši ponudnik, ki bo izbran po postopku javnega naročanja. Razpisnih pogojev MNZ še ni uspel niti pripraviti, kaj šele da bi objavil preprost javni razpis.

Na enostavna vprašanja – kdaj, kdo, za kakšno ceno – in kako bo odstranil ograjo na Kolpi, ga. Drole sama ali pa s podpisom ministrice Tatjane Bobnar leporečno razlaga trdno odločenost Golobove vlade o spremembi migrantske politike, zagotovitvi varnosti državljanov in predvsem transparentnosti in gospodarnosti odstranitve ograje. Dokumente, ki bi razkrili, kdaj bo ograja res odstranjena, MNZ ne razkrije, ker so označeni z oznako tajno. Če ni tajnost, da bo vlada odstranila ograjo, ni razumljivo, da je tajno to, kdo, kdaj, kako in za koliko javnega denarja bo ograjo odstranil, zlasti ker naj bi bila z aktivnim policijskim in vojaškim varovanjem meje zagotovljena varnost tudi brez bodeče Cerarjeve ograje. Očitno je tajnost namenjena predvsem prikrivanju pravih vzrokov nesposobnosti ali nepripravljenosti za odstranitev ograje, zaradi česar se je sedaj z vsemi zvijačami propagandne spretnosti treba truditi, da bi državljani preprosto verjeli vse, kar nam uradni predstavniki vladajoče koalicije leporečno napišejo.

Vlada Roberta Goloba z neizpolnjevanjem danih obljub in s skrivanjem vzrokov za njeno ravnanje jasno dokazuje bodisi lastno nesposobnost, bodisi namerno izigravanje obljub, zaradi katerih smo ji državljani naklonili zaupanje na volitvah. Sprenevedanje Golobove vlade je darilo opoziciji na čelu z SDS in Janezom Janšo, ki gotovo ne bo zamudil na prihodnjih volitvah izkoristiti tako nespametne izgube zaupanja volivcev, ki ne bodo mogli strankam trenutne koalicije v vladi ničesar več verjeti in jih tudi ne bodo mogli več upoštevati kot strank dobre vere in poštenja.

Stanko Štrajn, Črnomelj