Je pred začetkom nove sezone kaj drugače kot v preteklih letih?

Vsak začetek je težak in specifičen. Letos bi izpostavil, da imamo močno spremenjeno reprezentanco. Kot tekmovalec se je ekipi priključil Tijan Marovt, zanj skrbi Zvone Žirovnik. Maj Mlakar pripravlja smuči Štefanu Hadalinu, slalomski trener je Dušan Blažič, ki se je ekipi priključil konec septembra. Novi serviser Rossignola, ki je zadolžen za Žana Kranjca, pa je Matjaž Naglič. Gre torej za veliko sprememb, saj smo od 'staroselcev' ostali Žan Kranjec, Štefan Hadalin, trener Matjaž Požar, oba fizioterapevta, ki se izmenjujeta z nami, ter jaz. Polovica ekipe je torej nova. Čeprav smo se od prej vsi poznali, je vsakodnevna dinamika drugačna. Delimo si progo, ko denimo Tijan trenira slalom, Žan pa veleslalom, veliko smo tudi z drugimi ekipami. Ko tekmovalci niso na treningih, so preventivno bolj ali manj v svojih sobah, saj živimo v težkem obdobju koronavirusa. Ta nam na treningu v Ushuai ni prizanesel, a k sreči ni bilo hujših posledic.

Kako se je v ekipo vrnil Štefan Hadalin, ki je zaradi osebnih razlogov v minuli sezoni zapustil reprezentanco?

Priključitev spomladi ni bila tekoča. Potrebne so bile prilagoditve tako Smučarske zveze Slovenije, Štefana, kot navsezadnje tudi mene. Morali smo se dogovoriti, na kakšen način bomo znova sodelovali in kaj je tisto, kar nas še povezuje. Štefan je zdaj spet del ekipe in ima ob sebi človeka, ki se z njim premakne na vsakem koraku. Tudi za Tijana in Žana je ves čas zadolžen po en trener, medtem ko drugi člani skrbimo za vse drugo. V reprezentanci so torej trije tekmovalci s tremi popolnoma drugačnimi programi.

Poškodbe so močno zdesetkale slovensko žensko reprezentanco, ki je brez Andreje Slokar, Mete Hrovat in Tine Robnik v Söldnu videti sila povprečno. Kako se slabe informacije dotaknejo moške reprezentance?

Informacije, da je prišlo v slovenski reprezentanci do poškodbe, so zelo težke in stresne. Smo majhna ekipa in vsak manko v njej se zelo pozna. Zavedamo se, da se ukvarjamo z vrhunskim športom, katerega del so tudi poškodbe. Poškodbe so se v tej sezoni zgodile tudi v drugih reprezentancah, pri Avstrijcih denimo v Söldnu ne bo startal Leiteinger. Toda večjim reprezentancam se odsotnost kakšnega tekmovalca pozna precej manj, saj imajo za njim še štiri, pet vrhunskih alpskih smučarjev, ki jih v Sloveniji nimamo. Res pa je, da se vsaki reprezentanci še kako pozna, če se poškoduje najboljši. Borimo se za stotinke, v tem boju pa tekmovalci od sebe zahtevajo ogromno, prav tako tudi mi trenerji od tekmovalcev. Kot trener ves čas stremim k temu, da znotraj reprezentance storimo vse, da preprečimo morebitno poškodbo. Pogoji za trening morajo biti dobri, proge dobro postavljene, okolje mora biti relativno varno in še kaj. Kljub temu so poškodbe sestavni del in nas močno prizadenejo.

Žan Kranjec je lani osvojil srebrno olimpijsko kolajno, medtem ko njegov trend veleslalomskih rezultatov kaže, da v zadnjih dveh sezonah ni več tako superioren, kot je bil prej. Kaj od njega pričakujete letos?

Ko sva z Žanom analizirala preteklo sezono in delala načrt za naprej, je dejal, da si želi imeti bolj stabilno sezono z dobrimi rezultati, kar poudarja tudi v svojih izjavah. V svoji karieri se je osemkrat uvrstil na zmagovalni oder, osvojil olimpijsko kolajno, bil na zadnjih velikih prvenstvih še četrti, peti in šesti, vedno je v igri za kolajno. Res pa je, da je bilo njegovih nastopov, kakršnih je sposoben, manj, kot bi si želel tako on kot vsi drugi, ki sledimo njegovi športni poti. Vse te rezultate je dosegel v petih letih, kolikor je med najboljšimi sedmimi veleslalomisti. Ali je to malo ali ne, jaz ne bom ocenjeval. Moja naloga in vseh, ki smo ob Žanu, je, da mu omogočimo, da bi svoj potencial maksimalno izkoristil. Da ne bo na koncu kariere kakšnih pomislekov, kaj bi bilo, če bi se odločili drugače, in bi imeli pri tem slabo vest.

Lani je bil v veleslalomu praktično nepremagljiv Marco Odermatt, ki je osvojil tudi veliki kristalni globus. Kako se mu bolj približati in ali mislite, da je moški del alpskega smučanja po Marcelu Hirscherju dobil novega serijskega zmagovalca?

Hirscherja in Odermatta ne bi primerjal. Hirscher je bil stroj ali Terminator, kot smo ga imenovali, Odermatt pa je bolj 'naturšček'. Gre tudi za povsem drugačna tekmovalca, saj je Hirscher nastopil v slalomu in veleslalomu, Odermatt pa slaloma ne smuča, pač pa vse druge tri discipline. Način smučanja, s katerim osvaja lovorike, mu je bil položen v zibelko. Takšnih tekmovalcev s supertalentom je bilo v zgodovini zelo malo.

Koga bi izpostavili?

Carla Janko v najboljših časih, ki sicer zaradi vseh okoliščin ni bil dolgo v svetovnem vrhu. Vprašanje je, kakšna bo pot Marca Odermatta. Izjave, da bo serijski zmagovalec in osvajalec velikih kristalnih globusov, bi bile preveč drzne. Če bo zdrav, je možno vse. Zaenkrat je zelo trofejen, saj je bil izjemen že v mladinskih kategorijah, kjer je bil zadnje leto štirikratni svetovni prvak, v svetovnem pokalu pa je potreboval za prilagoditev le eno sezono, preden je začel serijsko zmagovati. Pomembno bo tudi, na kakšnih progah bomo v naslednjih sezonah tekmovali. Če bodo takšne, kot so bile v zadnjih dveh sezonah, bo imel Odermatt s svojim načinom smučanja prednost. Če pa bodo pod vodstvom novega direktorja tekmovanj v tehničnih disciplinah Janija Hladnika trše, bo Odermatt bolj ranljiv.

Je torej Odermatt tudi v novi sezoni favorit za skupno zmago?

Pred prihodom v Sölden ga med pripravami na novo sezono še nisem videl smučati. Glede na lansko sezono je nedvomno favorit.

Kdo bodo še drugi največji tekmeci Žana Kranjca v tej veleslalomski sezoni?

V prvi vrsti najboljša veleslalomska sedmerica. Torej Kristoffersen, Pinturault, Meillard, De Aliprandini in Braathen. Kar sem videl na terenu, bi izpostavil še Nemca Schmida. Vrh je širok, omeniti gre še Norvežane in Švicarje, ki so na lestvici takoj za Žanom.

Kakšni so vaši načrti po Söldnu?

En teden bomo doma, konec meseca pa se vračamo na trening v Val Senales. Potem si želim, da bi lahko trenirali na kakšnih nižje ležečih smučiščih. Upam, da bodo kljub energetski krizi kje naredili sneg. Za Livigno smo denimo dobili informacijo, da pred 1. decembrom ne bodo delali snega.