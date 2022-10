Festival, ki odpira oči

Po nekaterih knjigah nisi več to, kar si bil. Sploh če so to knjige, ki na glavo obračajo ustaljene poglede o predsodkih in krivicah, ki opozarjajo na spregledano in zatirano. V tem duhu bo z bogatim programom in odmevnimi gosti potekal tudi 6. Festival angažiranega pisanja Itn.