Filmska in gledališka igralka Olga Kacjan je na področju filma leta 1975 prejela srebrno areno na Puljskem filmskem festivalu za glavno vlogo v filmu Povest o dobrih ljudeh (režija France Štiglic), leta 1980 Stopovo nagrado za najboljšo igralko za vlogo v filmu Splav meduze (režija Karpo Godina), leta 2012 je dobila tudi Župančičevo nagrado Mesta Ljubljana za življenjsko delo, naslednje leto še Borštnikov prstan za življenjski opus, sinoči pa ji je Društvo slovenskih režiserjev in režiserk podelilo nagrado bert za življenjsko delo na področju filmske igre.

Pogumno v vloge

Olga Kacjan je že kot študentka AGRFT sodelovala v profesionalnih filmskih in gledaliških produkcijah, prvič kot absolventka AGRFT leta 1976 v Wedekindovem Pomladnem prebujenju v SSG Trst ter v predstavi Cement v SNG Drami Ljubljana, istega leta pa je nastopila v kratkem študentskem 13-minutnem igranem filmu Aničina hiša avtorja Draga Parovela. Prav ta film so sinoči na nagrajenkino željo pred podelitvijo nagrade zavrteli v Slovenski kinoteki, kjer je potekala slovesnost.

Igralka je po zaključku študija nekaj časa delovala kot svobodna umetnica, nato se je za krajši čas zaposlila v SNG Maribor, leta 1991 pa stalni angažma dobila v Slovenskem mladinskem gledališču. Gostovala je v številnih slovenskih in tujih gledaliških hišah, igrala je tudi v nekaj TV-igrah, recimo Ulica treh rodov, Hiša Marije pomočnice.

Kaj jo od nekdaj dela prezentno pred filmsko kamero? Podeljevalci nagrade bert so med drugim izpostavili, da se »vselej pogumno in brez zadržkov podaja na raziskovanja mnogoterih plasti človekovega obstoja. Z vsakim likom gledalcu ponuja (nikoli preprost) dostop do celovitih in zato zapletenih skrivnosti človeka; v to vlogo postavi svojo pojavnost, način igre in odnos do življenja, posledično do umetniškega izraza.«

Nepozabne vloge

Redko je nastopila v glavni vlogi, a vendarle se njeni liki gledalcu zapišejo v spomin, kot pravijo pri Društvu slovenskih režiserjev in režiserk. Že prva vloga v že omenjenem celovečercu Povest o dobrih ljudeh je razkrila igralkino nekakšno »nezemeljsko filmsko prezenco. Nežna Katica plaho tipa svet okoli sebe, a pri tem odločno zgrabi resnico.«

Skrivnosten je bil tudi lik Kristine v Splavu meduze, »v katerem se kot plašna podeželska učiteljica pusti zapeljati emancipaciji, odeti v nepredvidljiv plašč avantgarde«. Sodelovala pa je tudi v svetovni protivojni klasiki režiserja Sama PeckinpahaŽelezni križec (Cross of Iron, 1977), v katerem kot ruska civilistka umori mladega nemškega vojaka.

»Iz filmskih vlog Olge Kacjan zaslutimo stalnico igralkinega umetniškega izraza: nežna, skoraj eterična telesnost, ki je nepredvidljiva, že pretresljiva; uglašena z ostrino misli in pogumom duha. Velika umetnica prek svojih vlog iskreno in brezkompromisno izraža celovito in načelno držo do intimnega in družbenega človeškega obstoja,« so še zapisali v utemeljitvi za berta.