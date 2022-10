»Najprej bi rad povedal, da sem imel knjigo v mislih že dlje časa, a sem čakal, ker sem želel, da nastane v času, ko bom popolnoma trezen, ozdravljen alkoholizma in drugih odvisnosti. Lotil sem se je tudi zato, ker upam, da bom z njo lahko komu pomagal,« je povedal Matthew Perry in dodal, da je bil pred nekaj leti, ko je bil star 49 let (danes jih ima 53), na robu smrti. Igralec, ki je takrat javno priznal, da je trpel za perforacijo črevesja, se je namreč tedne boril za življenje, potem ko mu je debelo črevo počilo zaradi prekomerne uporabe opioidov. Dva tedna je preživel v komi in pet mesecev v bolnišnici, devet mesecev pa je moral uporabljati kolostomalno vrečko. »Zdravniki so dejali, da imam dva odstotka možnosti za preživetje,« je šokiral Perry in dodal, da bodo bralci knjige presenečeni nad tem, kaj vse je preživel.