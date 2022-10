Goranovo življenje so spremljali vzponi in padci, a tudi velik škandal, kot je ljubezenska afera v rodnem Šibeniku, iz katere se je rodila njegova nezakonska hči. Med nedavnim obiskom Hrvaške je bil Višnjić gost v podkastu Ane Radišić, v katerem je spregovoril o mnogih temah, med drugim o tem, zakaj se je z družino po 20 letih življenja v ZDA pred dvema letoma preselil v Anglijo, v slikoviti Cornwall. Razkril je, da so bili razlog tudi otroci. »Na Hrvaškem več ljudi ve, kdo sem. Kolikor je to včasih razveseljivo, saj ti lahko pri nekaterih stvareh pogledajo skozi prste, pa bi moje življenje tu močno vplivalo na otroke. Mislim, da tega ne potrebujejo. Videl sem veliko primerov, ko je slava staršev zelo slabo vplivala na otroke,« je povedal Goran Višnjić. Čeprav se njegovo življenje zdi kot zgodba o ameriških sanjah, je Višnjić poudaril, da svojega uspeha ne vidi tako: »Mislim, da je še veliko pred menoj, imam še veliko želja. Ne mislim, da sem požrešen, želim pa delati stvari, ki jih še nisem.«