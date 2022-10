»James Corden je izjemno nadarjen komik, a mali kreten in najbolj nasilna stranka v odnosu do mojega osebja v Balthazarju od odprtja restavracije pred 25 leti,« zatrjuje gostinec. V objavah na Instagramu je opisal kar dva ločena primera Cordnovega obnašanja v francoski gostilni v newyorškem Sohu. Šokantne obtožbe prihajajo mesece po tem, ko je voditelj napovedal, da od leta 2023 ne bo več vodil poznovečerne pogovorne oddaje. Jezni lastnik restavracije pravi, da je Corden zaradi napake ob junijskem obisku restavracije našel las v glavni jedi, nato pa zahteval brezplačno pijačo. »Po tem, ko je pojedel glavno jed, je Corden pokazal lase vodji Balthazarja, ki se mu je opravičil. Corden je bil do njega zelo nesramen in je rekel: 'To sekundo nam priskrbi še eno rundo pijače. In tudi vse naše pijače do zdaj naj bodo na račun hiše. Sicer bom nekje napisal slabo oceno',« trdi lastnik restavracije.