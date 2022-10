Petar Grašo bo nastopil v Beogradu

V prostoru nekdanje skupne države izjemno priljubljen pevec Petar Grašo bo 11. novembra nastopil na velikem koncertu v beograjski Areni. Napovedal je, da obiskovalce čakajo številna presenečenja, ki pa jih za zdaj še ni hotel razkriti, srbske medije pa je spet zanimalo tudi marsikaj v zvezi z njegovo nekdanjo partnerico Danijelo. »Pripravljen sem in zelo vesel, da bomo po številnih koncertih od Pulja in Splita do Skopja in Zagreba turnejo sklenili v Beogradu. Imamo odličen bend, zvok in produkcijo in komaj čakam, da občinstvu v Beogradu predstavim svoje uspešnice,« je v intervjuju za nova.rs povedal Grašo.