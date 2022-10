Kje si, Aleksandra?

Čas je, da na tem mestu obudimo redno podrubriko rubrike N. N. Kje si, ...? Tokrat smo se spomnili na Aleksandro Pivec. Se je sploh še spomnite? Nekdaj jo je bilo povsod dovolj. Saj veste, odprl si pašteto, pa je ven pogledala Aleksandra v zeleni obleki in z ogromno rožo na prsih. No, in smo čakali in čakali in brskali in poizvedovali, kje vse bo letošnjo jesen kandidirala.