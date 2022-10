Policist je ob prihodu na kraj dogodka Abramova zato prosil, naj se umiri in pove, kaj natančno se je zgodilo. Ko se je Abramov umiril, je dejal, da je skušal vstaviti vzmet na puški, a se je ta nenadoma sprožila in ubila Saro Veber.

Abramov je bil lani novembra sicer skupaj s svojima staršema in Julijo Adlešič že obsojen v zadevi odrezana roka, v kateri je priznal zavarovalniško goljufijo. Sodišče je na tokratno obravnavo v primeru Sare Veber povabilo tudi Julijo Adlešič, a poziva ni dvignila. So pa danes zaslišali njena starša, Moniko in Boštjana Adlešič.

Po besedah Monike Adlešič za primer Sare Veber sploh nista vedela oziroma sta zanj izvedela iz medijev. Ko sta spraševala Abramova, kaj se je zgodilo, jima je odgovoril, naj ne verjameta poročanju medijev, saj da jima bo celotno zgodbo povedal sam. Adlešičeva meni, da je njena hči vedela za dogodek, a je to zatajila. Sicer pa Abramov po besedah staršev Julije Adlešič ni žaloval za Saro Veber.

Abramov je dejal, da je kriminalist in da prejema 6000 evrov mesečne plače, kar se je staršema Adlešičeve sicer zdelo čudno, sta dejala. Hčerko sta želela po lastnih navedbah prepričati, naj ga zapusti, a tega ni želela storiti. V zvezi z Abramovom naj bi bila od 9. razreda osnovne šole. Adlešič je dejal, da ni preveč maral Abramova, saj da je pogosto prirejal zgodbe. Povedal je še, da je hčerka z njim še vedno v razmerju.

Pooblaščenec staršev Sare Veber je danes izrazil prepričanje, da je Abramov storil naklepni umor po vnaprej pripravljenem scenariju, ker da ga je nameravala zapustiti.

Sojenje se bo nadaljevalo 8. in 11. novembra.

Grozi mu do 30 let zapora

Policijska preiskava smrti Vebrove leta 2015 je dlje časa potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti. Konec aprila 2020 pa so celjski kriminalisti vložili ovadbo zoper Abramova. Očitajo mu kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 30 let zapora.

Abramov, ki je zaradi domnevnega umora Vebrove v celjskem priporu, zanika obtožbe. Med preiskavo je dejal, da jo je ustrelil po nesreči med čiščenjem puške, saj da je bil prepričan, da v cevi ni nabojev.