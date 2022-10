Nogomet je v Angliji brez dvoma šport številka ena. Deležen je veliko medijske pozornosti, a v zadnjih dneh se več kot o sami igri govori o izpadu enega najboljših nogometašev vseh časov Cristiana Ronalda, ki je v sredo zvečer, ko je njegov Manchester United slavil pomembno zmago proti Tottenhamu, predčasno zapustil stadion, ker ni dobil priložnosti za igro.

Podobno je storil že v pripravljalnem obdobju

Užaljeni Portugalec je predčasno odkorakal s slovitega Old Trafforda, ko je ugotovil, da njegov trener nanj na tekmi ne računa. Njegovo vedenje ni navdušilo nikogar, še posebno ne trenerja Erika Ten Haga. Nizozemec je svojega zvezdnika kaznoval z odločitvijo, da ga ne uvrsti v ekipo za derbi proti ekipi Chelsea, ki bo na sporedu jutri v Londonu.

»Jaz sem trener ekipe in odgovoren za vzdušje v njej. Postaviti moram standarde in vrednote, ki jim mora slediti celotna ekipa, brez izjem,« je svojo odločitev komentiral nizozemski strokovnjak, ki je še dodal, da je na kazen vplivalo predhodno podobno obnašanje Portugalca, ko je predčasno zapustil stadion na pripravljalni tekmi proti Rayu Vallecanu. »Takrat sem se z njim pogovoril in dejal, da je tako vedenje nedopustno. Dal sem mu vedeti, da če se dejanje ponovi, bo čutil posledice. Sedaj smo tukaj in jutri ga bomo zelo pogrešali, je pomemben člen naše ekipe, a za vzdušje v celotni ekipi se mi moja odločitev zdi prava,« je zaključil Ten Hag.

Ronaldo uvidel napako

Za takšno reakcijo Portugalca na tekmi proti Tottenhamu je najverjetneje kriva njegova slaba forma. Na 12 tekmah je zabil zanj zgolj dva zadetka, v začetni enajsterici pa se je znašel zgolj na dveh tekmah. Po storjeni napaki je sprejel kazen in se je svojim sledilcem in soigralcem opravičil preko socialnega omrežja Instagram.

»Kot vedno v moji karieri tudi zdaj želim biti spoštujoč do soigralcev in trenerjev. To se ni spremenilo, ostajam isti. Sem isti profesionalec, kot sem bil v zadnjih 20 letih igranja nogometa. Spoštovanje je v moji karieri vedno igralo pomembno vlogo. Začel sem kot zelo mlad, starejši in izkušenejši nogometaši so bili vedno moj pomemben zgled, zato sem se pozneje vseskozi trudil, da sem zgled za mlajše, kjerkoli sem bil. Na žalost to zaradi vroče glave vedno ni mogoče,« je zapisal nogometni zvezdnik, ki je odločen, da se vrne v ekipo v najkrajšem možnem času. »Trenutno moram predvsem trdo delati v Carringtonu, podpirati soigralce in biti pripravljen na karkoli, kar me bo čakalo. Razdora v ekipo ne bom prinašal. Tega si nikoli nisem želel. To je Manchester United, moramo stati skupaj. Kmalu bomo spet skupaj,« je skrušeno še dodal 37-letni zvezdnik.