»Kaj ta steber je in kakšen bo, ni nikjer opredeljeno. Še več, v dogovoru je zapisana točka, po kateri bi bila ministrstvo za zdravje in vlada zavezana k ločeni obravnavi zdravnikov in zobozdravnikov v primeru poskusov kolektivnega urejanja javnega plačnega sistema s strani ostalih sindikatov,« so izpostavili v sporočilu za javnost.

To pa je, kot so navedli v stranki, v nasprotju z dogovori z ostalimi sindikati, po katerih se spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju sprejemajo s soglasjem vseh sindikatov. Zato sprejetega dogovora s sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Fides po oceni Levice ni mogoče razumeti drugače, kot da gre za odstop od enotnega plačnega sistema.

Po navedbah Levice Fides lobira za odpravo plačnega stropa in vzpostavitev ločenega stebra, kljub temu da znotraj enotnega plačnega sistema več kot polovica zdravnikov prejema mesečno plačo nad 3000 evrov neto.

»V svojih izjavah za javnost vedno kot cilj navajajo višino povprečne zdravniške plače. Hkrati pa kot glavni način za doseganje dviga povprečne plače lobirajo za odpravo stropa za najvišje plačne razrede, kar ne bo niti najmanj vplivalo na najnižje zdravniške plače, tako zdravnikov kot ostalih v zdravstvu,« so zapisali.

»V Levici ne nasprotujemo pozivom k prenovitvi enotnega plačnega sistema. Prav tako ne nasprotujemo željam mladih zdravnikov po dvigu najnižjih plač zdravnikov. Smo pa absolutno proti, da se zaradi izstopa Fidesa iz enotnega plačnega sistema in izsiljevanja zdravniškega lobija še bolj povečajo plačna nesorazmerja v zdravstvu, in to izključno v korist tistih, ki že tako prejemajo vrtoglave zneske,« so zapisali ter dodali, imajo zdravniki, ki to želijo, že zdaj možnost praktičnega izstopa iz enotnega plačnega sistema.