Komisija je tudi odredila začetek kazenskega postopka proti Kanu, ki je bil aprila letos po glasovanju o nezaupnici odstavljen s položaja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Te odločitve ne sprejemamo. Ljudje v Pakistanu tega ne bodo sprejeli. Pozivam ljudi, naj pridejo na ulice in izženejo tiste na oblasti,« je v odzivu na odločitev volilne komisije v prestolnici Islamabad dejal Kanov tesni sodelavec Favad Čaudri, medtem ko je njegov odvetnik Gohar Kan napovedal, da bodo odločitev izpodbijali na sodišču.

Več deset Kanovih privržencev je po objavi odločitve komisije napadlo vozila, ki so zapuščala sedež komisije, policija pa je pridržala enega od Kanovih varnostnikov, ki je streljal v tla, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Pakistanu morajo predstavniki države prijaviti vsa darila, ki jih prejmejo od predstavnikov drugih držav, obdržijo pa lahko le tista, ki ne presegajo določene vrednosti. V nekaterih primerih lahko darila po znižani ceni tudi odkupijo.

Kan je po odhodu s položaja zbral veliko število podpornikov, ki so protestirali proti njegovi odstavitvi in zahtevali predčasne volitve. Vsi poslanci njegove stranke so tudi zapustili parlament in tako izsilili niz nadomestnih volitev.

V Pakistanu sicer že desetletja vladajo vojaški generali in nobenemu izvoljenemu predsedniku vlade zaradi zakulisne vloge vojske ni uspelo dokončati mandata. Med Pakistanci je prisotna bojazen, da bo Kanova izključitev iz politike sprožila nov val političnih pretresov v državi, ki se še vedno spopada s posledicami uničujočih poletnih poplav.