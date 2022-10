Na spletnih straneh priloge Moj dom smo 29. 4. 2022 objavili članek mag. Bojka Jermana z naslovom Rekuperacija: potovanje na Jupiter, hitro in poceni. Na ta članek se je 26. 5. 2022 odzvalo podjetje Lunos s prispevkom Prikaz nasprotnih dejstev na članek Rekuperacija: potovanje na Jupiter, hitro in poceni, ki vsebuje tudi navedek, ki se nanaša na Fakulteto za strojništvo UL:

»Članek se sicer sklicuje na domnevne meritve Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, ki pa teh meritev oziroma poročila o njih ni objavila ali kako drugače razkrila. Zato je upravičen dvom o tem, ali so bile te meritve sploh opravljene, če so bile, pa so bile očitno prirejene za namene​ pristranskih rezultatov, kot jih je želel prikazati njihov naročnik Bojko Jerman, ki se je v preteklosti pod krinko navidezno strokovnih člankov že večkrat poslužil dejanj v nasprotju s prepovedjo nelojalne konkurence in povzročil protipravno škodo družbi LUNOS, d. o. o.«

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani se je na omenjene očitke odzvala z naslednjim stališčem:

»Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko ter klimatizacijo (LOSK)​ Fakultete za strojništvo UL je za podjetje E-Netsi opravil testiranje dveh​ rekuperatorjev. Meritve so bile izvedene v realnem okolju, poročilo je bilo​ izdelano v skladu s pravili stroke in poslano naročniku. Nikakor pa Fakulteta za​ strojništvo kot javna visokošolska in raziskovalna inštitucija NE prireja rezultatov​ raziskav za potrebe naročnikov.«

Uredništvo Mojega doma se od nastalega spora ograjuje, se o njem ne opredeljuje ter želi ohraniti dolgoletne odlične odnose z vsemi udeleženimi stranmi.