Taksi le za ženske

V Abuji, glavnem mestu Nigerije, je lahko vožnja s taksijem za ženske kaj tvegana zadeva. Vse pogosteje se namreč srečujejo s spolnim nadlegovanjem, v najhujšem primeru jih lahko celo posilijo in oropajo. To kaže splošne razmere v državi, kjer že leta narašča število spolnih deliktov; leta 2020 so po podatkih Amnesty International prijavili 11.200 posilstev žensk in spolnih zlorab mladoletnih žrtev. Organizacija pa sklepa, da je to število v resnici precej višje, saj zaradi različnih razlogov večine spolnih zlorab niti ne prijavijo. Problem je tako obsežen, da ga je nigerijska vlada označila kot nacionalno krizo, tudi zaradi številnih protestov po smrti 22-letne študentke Vere Uwaila Omosuwa, ki so jo maja 2020 v cerkvi v mestu Benin posilili in zatem umorili. V glavnem mestu države so pod geslom »JusticeforUwa« tisoči zahtevali več pravičnosti in protestirali proti spolnemu nasilju. Protesti pa niso le okrepili ozaveščenosti o problemu, temveč so spodbudili marsikatero podjetniško idejo. Na primer taksi službo, ki prevaža le ženske in zaposluje izključno voznice. Hkrati lahko aplikacija avtomatično obvesti bližnje o prihodu stranke. Monsurah Alli Oluwafuyi, vodja podjetja HerRyde, ki trenutno zaposluje deset voznic, pravi, da so imeli že v prvem mesecu več kot 500 voženj, kar kaže, kako nujno potrebne so njihove storitve.